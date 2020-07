Roma, 17 luglio 2020 - Arrestato il Rambo della Foresta nera. Dopo cinque giorni di fuga, il 31enne Yves Rausch è stato catturato. Il Rambo della Foresta nera, nel corso di un controllo della polizia, aveva minacciato e poi disarmato quattro agenti di polizia, prima di sparire nella foresta. Aveva lasciato una sorta di 'manifesto', pubblicato dalla Bild che lo aveva definito 'delirante', nel quale affermava di voler "proteggere la natura".

Centinaia di uomini, coadiuvati anche da elicotteri, nel corso degli ultimi giorni erano stati impegnati nella ricerca del fuggitivo, subito ribattezzato il Rambo della foresta nera visto che proprio nella foresta si era dato alla fuga. L'uomo, senza una fissa dimora dopo essere stato sfrattato dalla sua abitazione nel piccolo centro di Oppenau, non lontano da Stoccarda, era stato descritto dalla procura come un fanatico di armi. Quando è stato arrestato dalla polizia, Yves Rausch era in possesso di quattro armi, mentre nella sua capanna sono stati trovati arco e frecce.

Il Rambo tedesco nei giorni scorsi aveva lasciato in un ristorante un documento, intitolato 'Il richiamo della natura selvaggia' subito attribuito al fuggiasco e molto simile al manifesto di Unabomber, un professore americano che viveva in una capanna nella foresta e aveva inviato 16 lettere bomba ad università e compagnie aeree, provocando la morte di tre persone.