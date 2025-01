Raid russo su Zaporizhzhia, 13 morti. Kiev bombarda un deposito di carburanti

All’offensiva nel Donbass ucraino, la Russia si scopre sempre più vulnerabile sul suo territorio, e non solo per i missili Usa. Un attacco di droni ha colpito a Engels, a centinaia di chilometri dal confine, quello che le autorità di Mosca hanno definito un "impianto industriale" e quelle ucraine come un deposito di carburanti per il rifornimento dei bombardieri strategici di stanza in una base aerea. Due vigili del fuoco sono morti nelle operazioni per lo spegnimento di un incendio di vaste proporzioni che in serata non era ancora stato domato e che ha costretto il governatore a dichiarare lo stato d’emergenza. Un bombardamento russo su Zaporizhzhia ha invece provocato 13 morti e 18 feriti, secondo le autorità locali. Il capo dell’amministrazione militare regionale ha detto che è stato colpito un impianto industriale, ma non ne ha precisato la natura.