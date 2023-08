Raid russo a Kherson Il martirio dei bambini: uccisa con il fratellino Aveva appena 23 giorni

di Marta Ottaviani

Altre sette vittime civili in Ucraina. Ieri un attacco russo si è abbattuto sulla città di Kherson, capoluogo del territorio omonima regione e considerata dal grande valore strategico. Fra le persone rimaste coinvolte ci sono anche un bambino di 12 anni e la sua sorellina di appena 23 giorni. A confermarlo è stato il ministro dell’Interno, Igor Klimenko, secondo il quale i due piccoli sono stati uccisi insieme con i genitori. Una tragedia difficile da accettare e che pone l’attenzione su come i bambini siano le prime vittime, oltre che le più innocenti, di questo conflitto. Uccisi, rapiti, venduti, oggetto di trattative e di guerre di cifre, come se quella sul campo non fosse già abbastanza. La Procura generale di Kiev, proprio ieri ha reso noto che dall’inizio della guerra sono stati uccisi ufficialmente oltre 500 bambini. A questi, ne vanno aggiunti altri 1097 che al momento di trovano in ospedale, con ferite di varia gravità che, in molti casi, potrebbero non permettere loro di sopravvivere.

Fra le regioni bersagliate, è la regione di Donetsk a pagare il prezzo più alto in tema di minori colpiti dalla guerra. Qui fra morti e feriti se ne contano 485, seguiti dai 298 della regione di Kharkiv e dai 129 di quella di Kiev. Numeri che fanno già impressione così e ai quali invece vanno aggiunti i bambini morti o feriti nei territori attualmente sotto il controllo russo, dove la contro offensiva ucraina sta cercando di penetrare e dove avere il polso preciso della situazione in questo momento è praticamente impossibile. Le preoccupazioni, sono concentrate soprattutto su Melitopol e Mariupol.

C’è poi il dramma, terribile, dei bambini ancora vivi, ma mai più tornati a casa, perché portati a forza in Russia, lontani dalle loro famiglie e sul quale si sta concentrando l’attività di mediazione portata avanti dal Cardinal Zuppi per conto di Papa Francesco. La procura di Kiev parla di una vera e propria ‘generazione persa’, fatta da minori nati e cresciuti in Ucraina, ma che verranno educati come russi, totalmente privati delle loro origini e tradizioni culturali. Per questo motivo, lo scorso marzo, la Corte Penale Internazionale de l’Aja ha spiccato uno storico mandato internazionale di cattura contro il presidente Putin e contro la presidente della Commissione per i minori, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, accusandoli di avere sottratto quei minori in modo illegale alle loro famiglie.

Ma la Russia non ci sta e, oltre alla guerra di cifre, ne sta facendo anche una in punta di diritto, con annessa operazione di disinformazione, per la quale quei bambini non sono rapiti, ma, al contrario stanno ricevendo assistenza.

Gli ucraini, però, hanno nel cuore i servizi trasmessi dai telegiornali russi negli scorsi mesi, quando bambini provenienti dalle regioni occupate arrivavano a Mosca, in un tripudio di bandiere russe, per essere adottati da famiglie locali. Secondo Kiev, ci sarebbero circa 20mila bambini che mancano all’appello, solo nei territori occupati. Secondo gli Stati Uniti, i bambini portati in Russia con la forza da Mosca sarebbero circa 260mila.

Le cifre del Cremlino sono ancora più alte. I bambini accolti sul territorio sono circa 700mila, la maggior parte, però, sarebbe lì con i loro genitori. Proprio qui, risiede una parte del problema: una volta arrivati nei campi profughi, infatti, vengono sottratti alle loro famiglie.