Raid con machete alla festa, un morto. La destra attacca: "Era una caccia ai bianchi"

"Adesso il razzismo antibianchi è all’attacco nelle nostre campagne": l’accusa di Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen finita nel partitino dell’ultradestra di Eric Zemmour, "Reconquete!", infiamma il web in una Francia ancora sotto choc. Una scena mai vista, un assalto con i coltelli, i machete, le mannaie, contro la sala da ballo di un paesino di 500 abitanti, Crépol, fra Lione e Grenoble. Dentro c’era quasi tutto il paese, fuori 10 persone che hanno tentato di entrare e hanno scatenato il finimondo: Thomas, 16 anni, un ragazzino del liceo locale, è rimasto ucciso da una coltellata al petto. Due giovani sono ancora in prognosi riservata, altri 15 sono stati feriti. Sette persone sono state fermate nei pressi di Tolosa. Per l’estrema destra sono riconducibili a una banlieue vicina. Fonti investigative parlano di missione punitiva dopo una lite.