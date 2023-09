Raid armato in ospedale. Studente spara: tre morti. Uccisa anche una 14enne

"La vita umana – scriveva il filosofo Erasmo da Rotterdam – non è altro che un gioco della Follia". E ieri nell’ospedale universitario a lui dedicato nel centro della città dei Paesi Bassi che gli ha dato i natali e prima ancora in una casa, si è compiuto un atto folle al quale al momento gli investigatori non sanno dare un senso, a patto che lo abbia. Un 32enne studente fuori corso di medicina – che ora si trova in stato di arresto – vestito in mimetica ha ucciso tre persone e probabilmente la motivazione è personale. Perché quando ha sparato nell’aula magna della struttura a un medico e docente della facoltà, di 46 anni, lo ha chiamato per nome attirando la sua attenzione prima di freddarlo con un colpo di pistola.

La testimonianza di un italiano che lavora in quel centro clinico all’avanguardia, Beniamino Vincenzoni, 24 anni, e che ha assistito all’assalto è stata drammatica e ha ricostruito le ultime fasi della vicenda: "Ho sentito degli spari e delle urla, era il panico ovunque. Siamo scappati verso l’uscita lasciando tutti gli effetti personali. L’uomo prima di essere fermato dalla Polizia è entrato in una delle aule e ha aperto il fuoco contro un medico-docente pronunciando il suo nome". In quel momento un’ala della struttura è stata evacuata sia del personale sia dei degenti portati fuori in sedia a rotelle o ancora sui letti mentre elicotteri perlustravano la zona. Anche le prime due vittime, una donna di 39 anni e la figlia di 14, potrebbero avere pagato un legame con il killer: erano infatti vicine di casa. La vicenda che ha terrorizzato Rotterdam – seconda città olandese con 640mila abitanti – ha avuto un preludio proprio nell’appartamento delle due donne, in Heiman Dullaertplein, nel quartiere storico di Delfshaven, dove l’uomo prima ha sparato loro e poi ha tentato - come fatto anche all’Erasmus University Medical Center – di appiccare un incendio. Quindi ha percorso meno di due chilometri in direzione est – il breve tratto che divide le due scene del crimine – per completare la sua follia. "Stavo arrivando per il mio turno di lavoro – racconta una dipendente della cinica universitaria – quando è scoppiato il caos e così mi sono rifugiata nell’auto da dove ho visto i miei colleghi fuggire all’impazzata". La polizia è sicura che il killer – alto, coi capelli neri, zaino in spalla e cuffie alle orecchie - abbia agito da solo. "Escludiamo – scrive sui propri social – che ci sia un secondo uomo".

La sua fuga è terminata sul tetto della clinica: starebbe collaborando con la procura. "Purtroppo a Rotterdam – dice Vincenzoni -, città multiculturale, ci sono sparatorie quasi quotidiane". Ma oggi all’Erasmus l’attività clinica riprenderà come nulla fosse.