Rai, Fazio trasloca a Discovery E potrebbe tornare Luca Barbareschi

Calma apparente in viale Mazzini nel weekend che precede l’avvio ufficiale del nuovo corso Rai. Se l’annuncio dell’addio di Fabio Fazio (foto), dato in uscita verso Discovery, non si è ancora concretizzato, gli occhi sono puntati sull’assemblea di domani alle 10, che proporrà Roberto Sergio come amministratore delegato e sul cda di martedì che lo nominerà. Si dà ormai per fatta l’uscita di Fazio, il cui contratto scade a fine giugno e non è stato oggetto di trattativa in questi mesi. La Rai potrebbe prospettargli un accordo al ribasso, ma l’approdo più probabile per il conduttore, e per il suo Che tempo che fa sarebbe ormai il Nove. Luca Barbareschi potrebbe proporre una nuova edizione del suo In barba a tutto, andato in onda nel 2020.