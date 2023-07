Rai, commenti razzisti e sessisti durante i Mondiali di nuoto. Bufera su due telecronisti: cosa hanno detto

Roma, 17 luglio 2023 – Rai nella bufera. Commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda questa mattina su Rai Play 2, da parte dei telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi. I due sono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica, che si sta già occupando del caso.

Commenti razzisti e sessisti

Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini c’è lo slogan “Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano”. E ancora alcuni dibattiti tra i due: “Le olandesi sono grosse”. “Come la nostra Vittorioso”. “Eh”. “Eh grande eh”. “Ma tanto a letto sono tutte alte uguali”.

Ma non solo. Un altro confronto è finito nel mirino: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...”. “La si tocca?”. “La si pizzica”. “Si la do”. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre”. “Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa”.

Non sono mancati commenti inappropriati come durante il commento della gara di tuffi maschile. Nel corso della prova di riccardo Giovannini ex Eduard Timbretti Gugiu, il telecronista Lorenzo Leonarduzzi ha ‘modificato’ il nome dell’atleta azzurro. Riccardo diventa così “Liccaldo”. “I cinesi direbbero così”, la frase pronunciata in diretta.

"La Rai chiarisca subito”

"Apprendiamo a mezzo stampa di commenti razzisti e sessisti da parte di alcuni cronisti Rai durante la telecronaca della finale dei Mondiali femminili di tuffi. La Rai chiarisca immediatamente l'accaduto. Chiediamo, in caso di accertamento dei fatti, che per i suddetti telecronisti si prendano provvedimenti esemplari. Basta con commenti sessisti e razzisti, troppi sono diventati gli episodi”. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.