Ragusa, 5 novembre 2020 - Ancora un neonato abandonato. Ancora una storia drammatica di dolore. Questa volta accade in Sicilia a Ragusa. Il piccolo è stato trovato ieri sera in via Saragat da un passante che stava percorrendo quel tratto di strada. L'uomo ha sentito un lamento provenire da un contenitore della spazzatura, ha pensato alla presenza di un cucciolo ed ha aperto il mastello facendo la drammatica scoperta.

All'interno del cassonetto, sopra i rifiuti, c'era il neonato, avvolto in una coperta e infilato dentro un sacchetto. Il bimbo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono buone, ma, in via precauzionale, è stato posto in Terapia intensiva prenatale.

A quel punto sono scattate le indagini per cercare di risalire ai genitori. Solo poche settimane fa un caso analogo era accaduto a Verona dove un bimbo di 4 mesi era stato abbandonato in strada.