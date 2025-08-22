Ragusa, 15enne ucciso da un trattore nell’azienda di famiglia

Venerdì 22 Agosto 2025

Cronaca
CronacaRagusa, 15enne ucciso da un trattore nell’azienda di famiglia
22 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Il giovane era già senza vita all’arrivo dell’elisoccorso. I carabinieri stanno carcando di stabilire chi guidava il mezzo agricolo

Ragusa, 22 agosto 2025 - Il 15enne Andrea Passalacqua è stato trovato senza vita vicino a una stalla nell'azienda agricola e zootecnica di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Da una prima ricostruzione il giovane è stato travolto e ucciso da un trattore in manovra. Al momento non si sa chi guidava il mezzo al momento della tragedia.

All'arrivo dei soccorritori del 118 e dell'elisoccorso per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno stanno indagando. Anche gli ispettori dello Spresal sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in contrada San Cimino.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: "Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è sotto choc ed è vicina alla famiglia".

Notizia in aggiornamento

