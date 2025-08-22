Ragusa, 15enne ucciso da un trattore nell’azienda di famiglia

Ragusa, 22 agosto 2025 - Il 15enne Andrea Passalacqua è stato trovato senza vita vicino a una stalla nell'azienda agricola e zootecnica di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Da una prima ricostruzione il giovane è stato travolto e ucciso da un trattore in manovra. Al momento non si sa chi guidava il mezzo al momento della tragedia.

All'arrivo dei soccorritori del 118 e dell'elisoccorso per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno stanno indagando. Anche gli ispettori dello Spresal sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in contrada San Cimino.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: "Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è sotto choc ed è vicina alla famiglia".

Notizia in aggiornamento