Punto da un ragno violino, muore un mese dopo. Giuseppe Russo aveva 23 anni

Bari, 17 agosto 2024 – E’ morto per le conseguenze di una grave infezione, probabilmente causata dal morso di un ragno violino. Giuseppe Russo, 23 anni, di Colepasso (Lecce) era stato punto lo scorso 13 luglio mentre faceva le pulizie in una casa di campagna, per conto della ditta per cui lavorava.

Inizialmente aveva pensato a una zanzara ma poi il pomfo è gonfiato e sono cominciati forti dolori. La gamba, su cui si era formato un grosso ascesso, è andata in necrosi. L’infezione si è propagata e la morte è sopraggiunta per uno shock settico e un’insufficienza multiorgano. Russo era ricoverato al Policlinico di Bari. Sulle cause del decesso sono comunque in corso accertamenti.

Giuseppe Russo, morto a 23 anni

Giuseppe Russo lascia il papà Antonio, la mamma Rosaria, e la sorella Sara. Attonita la comunità di Collepasso, che non arriva a 7mila residenti: "Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio – ha scritto su Facebook la sindaca, Laura Manta –. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi”.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 18 agosto, nella chiesa di Cristo Re, alle 18.