Roma, 5 febbraio 2019 - "Lo stadio della Roma si farà, e i proponenti, se vogliono, potranno aprire i cantieri già entro l'anno". Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando la relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all'impianto sportivo, che rappresenta potenzialmente un problema, visto l'elevato afflusso di spettatori agli eventi, una massa di pubblico che le attuali infrastrutture non sarebbero in grado di smaltire facilmente, per questo dovranno essere ampliate le soluzioni inerenti la mobilità urbana.

SEMAFORO VERDE - Dopo un confronto con la maggioranza a 5 Stelle in Campidoglio "ho già scritto al presidente dell'assemblea capitolina, De Vito, e ci sarà un consiglio straordinario sul progetto dello stadio della Roma e sul parere del Politecnico". Così ha precisato la sindaca di Roma illustrando la relazione del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nella zona di Tor di Valle dove si potrebbero verificare criticità se non verranno realizzati interventi risolutivi. "Ho richiesto questo parere, e non ero obbligata. La Procura ha detto che non c'erano problemi sul progetto, ma ho voluto verificare tutti gli ok, e appurare che non fossero solo espressioni formali. Questo parere esterno lo conferma, è un altro via libera". ha spiegato la Raggi

SCOGLIO TRAFFICO SUPERABILE - Sui flussi di traffico nell'area di Tor di Valle dove è previsto il nuovo stadio della Roma "il problema c'è, ma c'è anche la soluzione nel piano urbano della mobilità sostenibile (Plums) che è in fase di avanzata elaborazione". Lo ha detto Bruno Dalla Chiara, referente del gruppo di lavoro per il Politecnico di Torino, nel corso della conferenza stampa con la sindaca Raggi. Dalla Chiara ha indicato la soluzione nell'offerta plurimodale ferroviaria, pedonale ciclabile e di sharing mobility. Nella misura in cui queste azioni verranno attuate prima della messa in esercizio dello stadio". In altri termini, occorre aprire canali di mobilità su più fronti: bici, pedoni, utenti dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su rotaia.