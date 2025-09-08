Altopiano di Asiago, ragazzo 13 anni muore investito da un’auto pirata

Tortima di Lusiana Conco (Vicenza), 8 settembre 2025 - Tragedia a Tortima, frazione di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, dove un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto ieri, domenica 7 settembre, intorno alle 20.30.

Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente, ma quello che è certo è che chi era alla guida dell’auto che lo ha investito non si è fermato a prestare soccorso. Anzi, è subito fuggito lasciando il ragazzo ormai senza vita. I medici del Suem 118, infatti, sono arrivati sul posto, ma non c’era purtroppo già più niente da fare: non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 13enne.

Un altro ragazzo, che era vicino alla vittima, è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono per fortuna buone.

Sul caso stanno indagando i carabinieri: spetta a loro il compito di individuare il pirata della strada.