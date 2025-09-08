Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
CronacaAltopiano di Asiago, ragazzo 13 anni muore investito da un’auto pirata
8 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Altopiano di Asiago, ragazzo 13 anni muore investito da un’auto pirata

Altopiano di Asiago, ragazzo 13 anni muore investito da un’auto pirata

Il ragazzo era in sella alla propria bicicletta quando è stato travolto da un mezzo che non si è fermato

Soccorsi

Soccorsi

Tortima di Lusiana Conco (Vicenza), 8 settembre 2025 - Tragedia a Tortima, frazione di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, dove un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto ieri, domenica 7 settembre, intorno alle 20.30.

Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente, ma quello che è certo è che chi era alla guida dell’auto che lo ha investito non si è fermato a prestare soccorso. Anzi, è subito fuggito lasciando il ragazzo ormai senza vita. I medici del Suem 118, infatti, sono arrivati sul posto, ma non c’era purtroppo già più niente da fare: non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 13enne.

Un altro ragazzo, che era vicino alla vittima, è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono per fortuna buone.

Sul caso stanno indagando i carabinieri: spetta a loro il compito di individuare il pirata della strada. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata