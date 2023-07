Ragazzino ammazzato a Casal di Principe Arrestato un 20enne: erano rivali d’amore

Dai social, dov’era iniziata, si è conclusa tragicamente in una piazza del Casertano la rivalità tra due giovanissimi legati alla stessa ragazza: uno, 20 anni, ha accoltellato a morte l’altro, appena 17enne. L’omicidio a Casal di Principe, dove ha perso la vita Giuseppe Turco (foto), di Villa Literno, colpito con almeno otto fendenti da un idraulico di marocchino, residente nella città dove è avvenuto il delitto. Il 20enne, in passato denunciato per possesso illegale di arma da fuoco (era stato trovato davanti a un negozio con una pistola), è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri della compagnia e della stazione di Casal di Principe che stanno indagando, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Agli investigatori avrebbe confessato di essere stato lui a colpire Giuseppe. "In questa zona siamo abbandonati a noi stessi, in mano ai violenti – ha detto Raffaele Turco, padre della vittima –, perciò lo Stato adesso non deve lasciarci soli. Giuseppe doveva andare a mangiare una pizza e invece non tornerà più. Farò di tutto per avere giustizia".