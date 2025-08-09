Padova, ragazza di 19 anni violentata nell’ex aeroporto militare. La polizia arresta tre uomini

Padova, 9 agosto 2025 – Tre uomini di nazionalità tunisina sono stati arrestati perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di violenza sessuale ai danni di una giovane 19enne marocchina avvenuta all’interno dell’ex aeroporto militare ‘Gino Allegri’ di via Sorio, a Padova, dove la ragazza aveva trovato rifugio per la notte. Due sarebbero gli autori materiali dell’atto.

I fatti risalgono allo scorso 8 luglio ma la polizia di Padova ha dato notizia dell’aggressione solo oggi quando ha comunicato i tre arresti. L’allarme quella notte era stato dato da alcuni residenti di via Sorio, che avevano sentito delle urla di donna provenire proprio dalla struttura, una caserma dell'aeronautica militare dismessa da molti anni.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato solo la vittima con un 22enne algerino, un amico con cui la ragazza aveva trovato un riparto per la notte. Entrambi, residenti in Spagna, avevano perso il treno e deciso di trovare una giaciglio di fortuna. Alla coppia si sono avvicinati i tre nordafricani che prima avrebbero minacciato i due ragazzi con un coltello e poi sottratto alla 19enne i soldi che aveva nella borsa, 25 euro, oltre al suo telefonino. Poi, sempre brandendo il coltello, avrebbero portato la giovane in un luogo appartato, abusando di lei. Nel frattempo anche l’amico, oltre ai residenti, avvertiva la polizia.

Nelle settimane successive, gli investigatori sono riusciti a risalire al gruppo di presunti responsabili, e li hanno fermati. Sono indagati concorso per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo.

Chi sono gli arrestati

Il primo tunisino, arrivato in Italia da irregolare, sbarcando a Lampedusa, è stato rintracciato ed arrestato il 19 luglio: era già stato condannato a 2 anni e 7 mesi per rapina. Una volta scarcerato era stato accusato di danneggiamento del Centro per il Rimpatrio di Gradisca a cui era stato assegnato. Da qui era fuggito per vivere di espedienti. E’ indagato per un’altra serie di rapine.

Il secondo tunisino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 1° agosto: anche lui irregolare aveva un precedente di polizia per ricettazione di una bicicletta. Il terzo fermo è scattato il 6 agosto, ai danni di un richiedente asilo, anche lui tunisino, anche lui con precedenti per rapina e lesioni e furti aggravati al supermercato.