Ragazza trovata morta. Nel casolare spuntano una corda e una lettera

Una corda arrotolata a una trave crollata a terra, dove sono stati trovati i resti di Andreea Rabciuc, e un messaggio scritto dalla 27enne, scoperto sempre nel casolare nelle campagne di di Montecarotto, Ancona. Sono i due elementi che aprono nuovi scenari nell’inchiesta sulla scomparsa nel marzo 2022 e la morte della campionessa di tiro a segno rumena. L’unico indagato per omicidio volontario è il fidanzato della vittima, Simone Gresti, che ha negato ogni accusa. Ora le piste che portano all’ipotesi di un gesto estremo o istigazione al suicidio non vengono del tutto escluse. Dall’autopsia non sarebbero emersi segni di violenza sui resti.