Ragazza trovata morta. Il mistero del furgone rosso. Caccia all’uomo nei boschi

Uno sgangherato furgone rosso bordeaux riadattato a casa viaggiante: è attorno a questo mezzo molto hippie che si dipana il giallo sulla morte di una ragazza senza nome trovata in una cappella diroccata nei pressi di La Salle. Le forze dell’ordine lo cercano in tutta la Valle e altrove con il suo conducente che potrebbe sapere molto su quel corpo colpito più volte da un’arma da taglio e scoperto casualmente venerdì da un gruppo di escursionisti. Il proprietario del furgone sarebbe un giovane italiano di origini marocchine. Alcune persone lo avrebbero visto nei giorni scorsi con quella che potrebbe essere la vittima di un giallo dai contorni internazionali.

Il cadavere sarebbe infatti di una ragazza francese. Sul collo e sull’addome segni di ferite che indicano una "morte violenta": molto più un omicidio che non un suicidio, ipotizza il pm di Aosta Manlio d’Ambrosi, che attende la conferma dall’anatomopatologo Roberto Testi, incaricato di effettuare l’autopsia, in programma domani. Intanto sono partiti i riscontri per il Dna e gli esami tossicologici. Venerdì alcune persone passeggiavano in un bosco non molto frequentato dai turisti. Il sentiero che lo percorre parte da una piazzola sopra l’abitato di La Salle lungo la Statale 26 che porta da Aosta a Courmayer. Attraversato il ponticello sul torrente Vertosan si arriva alle rovine della frazione di Equilivaz, da decenni spopolata; in fondo ai ruderi della cappella, circondato da resti di cibo ma non da documenti o cellulare, adagiato contro una parete, coperto e in posizione fetale, c’era il corpo senza vita della ragazza. "Sembrava che dormisse", ha dichiarato uno dei testimoni.

Gli inquirenti hanno notato le ferite su collo e addome; la Scientifica ha raccolto anche del materiale sotto le unghie. Non c’erano altri apparenti segni di lotta. Anche per sapere quando è sopravvenuta la morte bisognerà attendere il risultato dell’autopsia. Una coppia sarebbe stata vista a La Salle due giorni prima del ritrovamento del cadavere. Se fossero loro, stavano facendo acquisti in un bar e in un supermercato, e parlavano in un italiano che non era fluente. Molti hanno notato nei giorni passati il furgone rosso fermo nella piazzola e anche in Paese. Le registrazioni delle telecamere sono state acquisite per ricostruire gli spostamenti. Non si esclude la pista della droga. Sui sassi all’interno della ex cappella sono visibili alcune tracce di sangue, che sarà esaminato. L’assenza di versamenti copiosi accanto al corpo potrebbe fare presumere che la ragazza sia stata uccisa altrove e portata a morire lì. Il mistero per ora è fitto, come la boscaglia che ha nascosto le ultime ore della vittima, setacciata senza risultati.