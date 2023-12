Ragazza stuprata dai figli dei boss. I fratelli: non denunciare, piuttosto ucciditi

PALMI (Reggio Calabria)

Prima era stata violentata da un branco, tra cui diversi rampolli di affiliati alla ‘ndrangheta. Poi, dopo gli arresti, i suoi stessi parenti – fratello e sorella – invece di manifestarle solidarietà, hanno fatto pressione per farle ritirare le accuse. E hanno anche cercato di spingerla al suicidio. Così come hanno tentato di farla visitare da uno psichiatra che certificasse la sua incapacità di intendere e volere, facendo successivamente smontare le accuse

A Seminara, in provincia di Reggio Calabria, la vittima di uno stupro di gruppo viene messa in croce anche dagli stessi familiari, tanto che gli inquirenti sono stati costretti ad arrestare fratello e sorella della ragazza, minorenne, e i loro due compagni. I quattro sono finiti ai domiciliari con l’accusa di violenza, minaccia e intralcio alla giustizia.

La storia raccapricciante inizia nell’estate del 2022. A essere prese di mira sono delle ragazze minorenni, in particolare due, violentate da un branco composto da diversi giovani, originari della zona di Reggio Calabria. Tre di loro sono parenti di esponenti delle cosche della ‘ndrangheta mentre il quarto è legato ad un amministratore locale.

I quattro vengono arrestati nel novembre successivo dopo le denunce di una delle vittime che conferma lo stupro e la diffusione di materiale a luci rosse ripreso a sua insaputa. Ai quattro arrestati si aggiungono altri sedici giovani indagati, alcuni dei quali minorenni.

Con l’avvicinarsi del processo, ci si sarebbe aspettati sostegno e conforto da parte dei familiari della coraggiosa ragazza. Macché. I poliziotti hanno accertato reiterati episodi di vessazione subiti dalla minorenne, da parte dei propri familiari che, contrari alla sua scelta di denunciare, hanno costantemente tentato di ostacolarne la collaborazione cercando di farle ritrattare.

Non solo: più volte le hanno rivolto frasi del tipo: perché non ti suicidi? arrivando a vietarle ogni contatto con l’esterno e sottraendole la sim del telefono. Infine, sorella e fratello avrebbero anche tentato di costringerla a sottoporsi a visita psichiatrica con l’intento di certificare l’incapacità di intendere e di volere, rendendone inutilizzabili e inattendibili le dichiarazioni in sede di processo contro il branco.