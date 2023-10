Ragazza sparita 31 anni fa. La madre: indagate ancora: "C’è una donna testimone, vide mia figlia litigare"

Trentuno anni fa scompare a Cesena una ragazza di 21 anni: Cristina Golinucci. Un’inchiesta per far luce sulla vicenda viene avviata subito dopo, ma il caso rimane irrisolto. Poco più di un anno fa la procura della repubblica di Forlì ‘ci riprova’. Riapre le indagini a carico di ignoti per omicidio. La ragazza è scomparsa il primo settembre del 1992 da un parcheggio di un convento di Cappuccini su un colle cesenate, in circostanze mai chiarite. E dire che di persone ne sono state sentite, di fatti ne sono stati considerati e di luoghi ne sono stati ispezionati tanti. Ora il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione al gip perché, nonostante le attività investigative, non è stato possibile arrivare all’identificazione degli autori del reato. Una richiesta che ha suscitato la reazione dei familiari, tra cui la madre di Cristina Golinucci.

Marisa Degli Angeli cosa pensa di questa situazione?

"Non so che pensare. Ma finché non avrò la verità, continuerò a lottare".

Come ha reagito alla notizia della richiesta di archiviazione?

"È stata una delusione fortissima. Penso che non si possa sollevare un ‘terremoto’, fare un gran frastuono riaprendo le indagini e poi insabbiare tutto. Mentre la giustizia apre e chiude le sue porte, mentre i magistrati compilano le loro carte, nel cuore di una madre si aprono ferite impossibili da rimarginare. Quando mi chiedono come sto, rispondo che ‘non è una domanda da fare’ a una mamma che ha perso una figlia e ancora non ha una verità".

Ripercorrere la vicenda è doloroso.

"Ho impresso quel giorno nella mente come fosse ieri. Cristina si era recata al convento dei Cappuccini dove aveva appuntamento con il suo padre confessore. Ma all’appuntamento non si è mai presentata. La sua auto è rimasta lì, nel parcheggio. Dio solo sa cosa è successo in quel luogo".

Lei pensa che la chiave del mistero ruoti proprio attorno a quel parcheggio…

"Lì deve essere successo qualcosa. Una donna, la cui testimonianza è stata ignorata per oltre 30 anni, vide mia figlia litigare fino alle lacrime con un uomo basso e tarchiato in quel parcheggio. È questa una delle motivazioni per cui io e miei legali ci opporremo all’archiviazione. La procura scrive che sono troppo gravi le lacune delle prime indagini, troppi i testimoni morti o non più in grado di ricordare. Da febbraio i sospetti si sono concentrati su uomo oggi sessantenne, legato al mondo cattolico e del volontariato. Quell’uomo è accusato di molestie nei confronti di altre donne, ma nega di aver mai conosciuto Cristina". Cosa non la convince in questa inchiesta?

"Troppo chiasso per nulla. A febbraio sono stati riesumati i resti di Chiara Bolognesi dal cimitero di Cesena, morta 31 anni fa. Si pensava che le morti delle due ragazze fossero collegate. È stato setacciato in lungo e in largo il convento per trovare il corpo di mia figlia con georadar e cani molecolari. Dicevano che l’ausilio di tecniche moderne avrebbe portato a delle risposte, e invece nulla".

Pensa che ci sia ancora qualcuno che può parlare?

"Faccio l’ennesimo appello a chi si trovava in quel parcheggio quel giorno, ‘chi sa’, ‘chi ha visto’ parli".

Continua a sospettare di Emanuel Boke, il primo indiziato della morte di sua figlia, prima arrestato e poi scagionato?

"Ho sempre detto che fino a che non avrò una verità, Boke è la verità. Lui ha confessato l’omicidio di Cristina e poi ha ritrattato. Nel settembre del 1992 viveva e lavorava nel convento. Ora Boke si è trasferito in Francia e ha fatto perdere le sue tracce. I miei sospetti rimangono fermi lì".