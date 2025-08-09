Ragazza morta alla festa di laurea. Il parroco: "Diteci cosa è successo"

Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa di laurea nella piscina di una villa, ieri in piazza a Capaci, nel Palermitano, c’era un intero paese. Al centro, davanti alla chiesa Madre, le compagne di squadra riunite per l’ultimo saluto. Tutte indossavano la maglia di gioco dell’amica, la numero 24. A fianco a loro le giovanissime allieve allenate da Simona. Volti commossi e tante lacrime soprattutto quando sono arrivati i genitori, la mamma Giusy, il papà Luciano, la sorella gemella Roberta e il fratello Gabriele.

È stato un viaggio lungo quello che ha portato il feretro dall’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove è stata eseguita giovedì l’autopsia sul corpo della ventenne, a Capaci. Un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara ha bloccato il corteo per un’ora. "La morte di Simona rappresenta un pezzo di futuro di questo paese che se ne va. Lo dimostra anche la partecipazione alle esequie - ha detto il sindaco di Capaci Pietro Puccio –. Muore chi è dimenticato. E lei non sarà dimenticata. Resterà sempre nel nostro ricordo".

Sulla morte della ragazza indaga la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. L’autopsia di giovedì ha stabilito che Simona è deceduta per annegamento, escludendo malformazioni cardiache e patologie pregresse. Gli esami tossicologici diranno cosa ha determinato il malore che ha probabilmente fatto perdere i sensi all’atleta, poi affogata.

Il parroco che ha officiato le esequie, don Giuseppe Salamone, ha chiesto con fermezza la verità: "Davanti allo stile di vita sano di Simona tutte le ipotesi reggono poco. Dobbiamo e vogliamo capire cosa è accaduto".