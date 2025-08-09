Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Merz Israele GazaTrump PutinBotulino CosenzaTratte più turbolente
Acquista il giornale
CronacaRagazza morta alla festa di laurea. Il parroco: "Diteci cosa è successo"
9 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Ragazza morta alla festa di laurea. Il parroco: "Diteci cosa è successo"

Ragazza morta alla festa di laurea. Il parroco: "Diteci cosa è successo"

Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa...

Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa...

Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa...

Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa di laurea nella piscina di una villa, ieri in piazza a Capaci, nel Palermitano, c’era un intero paese. Al centro, davanti alla chiesa Madre, le compagne di squadra riunite per l’ultimo saluto. Tutte indossavano la maglia di gioco dell’amica, la numero 24. A fianco a loro le giovanissime allieve allenate da Simona. Volti commossi e tante lacrime soprattutto quando sono arrivati i genitori, la mamma Giusy, il papà Luciano, la sorella gemella Roberta e il fratello Gabriele.

È stato un viaggio lungo quello che ha portato il feretro dall’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove è stata eseguita giovedì l’autopsia sul corpo della ventenne, a Capaci. Un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara ha bloccato il corteo per un’ora. "La morte di Simona rappresenta un pezzo di futuro di questo paese che se ne va. Lo dimostra anche la partecipazione alle esequie - ha detto il sindaco di Capaci Pietro Puccio –. Muore chi è dimenticato. E lei non sarà dimenticata. Resterà sempre nel nostro ricordo".

Sulla morte della ragazza indaga la Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. L’autopsia di giovedì ha stabilito che Simona è deceduta per annegamento, escludendo malformazioni cardiache e patologie pregresse. Gli esami tossicologici diranno cosa ha determinato il malore che ha probabilmente fatto perdere i sensi all’atleta, poi affogata.

Il parroco che ha officiato le esequie, don Giuseppe Salamone, ha chiesto con fermezza la verità: "Davanti allo stile di vita sano di Simona tutte le ipotesi reggono poco. Dobbiamo e vogliamo capire cosa è accaduto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata