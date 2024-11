Ragazza impiccata in giardino a Enna, per l’autopsia “modalità di suicidio anomale” Larimar aveva collo, addome e piedi legati con una corda dell'altalena, ma le scarpe erano pulite. Sequestrati i telefonini di 8 ragazzi, si indaga per istigazione al suicidio. Sotto la lente la lite con una coetanea