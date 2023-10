Asti, studentessa si getta dalla finestra della scuola: presa al volo dal bidello

Asti, 16 ottobre 2023 – L’ha salvata afferrandola al volo. Una studentessa di 16 anni si è lanciata nel vuoto stamani dalla finestra di una scuola superiore della provincia di Asti. Due piani sotto, sul marciapiede fuori dall’edificio, c’era fortunatamente un gruppo di persone tra cui il collaboratore scolastico che l’ha presa, attutendo il colpo. L’uomo è stato allertato dalle urla dei compagni che hanno visto la ragazza salire sulla finestra di un locale del secondo piano dell’istituto: fortunatamentee ha avuto i rifletti pronti per impedire il peggio.

La 16enne è ricoverata: non si conoscono i dettagli delle sue condizioni né le motivazione che l’abbiano portata al gesto estremo. Ma i medici assicurano che non è in pericolo di vita. Anche il bidello è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale. Non sarebbe ferito.