Rafting in gita, la liceale è morta

É stata trovata morta Denise Galatà, la liceale 19enne che risultava dispersa dall’altro ieri dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting in gita scolastica sul fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza. A individuare il corpo della giovane, che si trovava sott’acqua, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la diciannovenne era finita in acqua.

Il corpo senza vita di Denise Galatà, secondo quanto si è appreso, si trovava ad alcuni metri di profondità nelle acque del fiume. L’ipotesi che appare più attendibile è che la giovane, dopo essere finita in acqua nel momento dello scontro tra il gommone sul quale si trovava e l’altro natante che procedeva più avanti, non abbia avuto la forza di riemergere e sia morta annegata. Accertamenti in questo senso, comunque, sono stati avviati dai carabinieri. "L’ufficio scolastico regionale sta effettuando le dovute verifiche, per chiarire la dinamica della tragedia", dice Francesco Sacco, presidente dell’Associazione nazionale presidi Calabria. I presidi lanciano "un appello alla prudenza. Non è la prima volta che durante un viaggio di istruzione accadono queste tragedie".