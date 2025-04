I Cacciatori “Calabria” scovano una raffineria di cocaina nella Piana di Gioia Tauro. Sequestrati oltre 100 chili di droga

Roma, 19 aprile 2025 - Lo Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" ha scovato in un casolare apparentemente abbandonato una raffineria clandestina di cocaina, durante un'operazione nel territorio del comune di Rizziconi, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. In collaborazione in con i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, i militari hanno sequestrato oltre 100 chilogrammi di cocaina purissima.

La droga, nascosta in un'intercapedine ricavata nel sottotetto e sigillata con un muro, secondo le prime stime, una volta tagliata, venduta nelle piazze dello spaccio avrebbe portato guadagni per oltre tre milioni di euro.

Nel locale perquisito è stata trovato un laboratorio chimico perfettamente attrezzato per la lavorazione e la raffinazione della cocaina grezza, con strumenti di precisione, composti chimici, forni ad alta temperatura, tute protettive, mascherine.

Un laboratorio "altamente professionale" che secondo i carabinieri conferma come l'immobile fosse "un centro nevralgico" in cui la droga veniva lavorata e confezionata per rifornire le reti dello spaccio. Non a caso la raffineria era situata sì in un'area agricola defilata, ma strategicamente vicina a importanti vie di comunicazione.