Raffica di incendi, l’Italia in tilt Treni bloccati e autostrade chiuse

ROMA Dopo l’Europa anche l’Italia brucia. Il caldo torrido non fa sconti e crea le condizioni perfette per gli incendi. Bruciano le belle colline sopra Massarosa in Versilia, brucia il Carso, brucia la zona di Orvieto, le fiamme devastano diverse località della Campania e di altre regioni. Nella giornata di ieri gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati in quindici interventi, di cui quattro dalla Campania, tre rispettivamente da Lazio e Calabria, una ciascuna da Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Puglia e Sicilia, mentre in Sardegna sono intervenuti gli elicotteri della regione. A Massarosa (Lucca) sono al momento quasi 500 gli ettari di superficie boscata bruciata a causa dell’incendio che è partito lunedì sera alle 21 dalla frazione di Bozzano. In mattinata sembrava sotto controllo e poi è ripreso. Il vento forte di maestrale sta provocando il fenomeno del cosiddetto ’spotting’ per il quale si verificano salti di fiamme che vanno a innescare nuovi incendi anche a molti metri di distanza dal fronte di fuoco. Cinque elicotteri regionali e quattro Canadair stanno operando in zona, mentre a terra sono impegnate 34 squadre, di cui dieci dei vigili del fuoco e 24 dell’organizzazione antincendi boschivi regionale. È stato comunque necessario evacuare circa cento abitanti delle frazioni di Bozzano e di Fibbialla. Infine a Valpromaro, nel comune di Camaiore, sono stati fatti allontanare i residenti. Necessaria anche la chiusura della tratta autostradale tra i caselli di Lucca Ovest e Massarosa, in direzione Viareggio, e tra i caselli di Viareggio e Lucca Ovest, in direzione Firenze. In zona si è recato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Un incendio ha fermato anche l’alta velocità ferroviaria non lontano da Orvieto. La circolazione è stata bloccata da Rfi alle 16.55 a causa ...