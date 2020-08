Roma, 4 agosto 2020 - Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata, è ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Parma nel reparto destinato ai detenuti. Il 78enne 'professore' di Ottaviano è stato trasferito dal carcere per un aggravamento delle condizioni di salute e problemi respiratori. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano napoletano Il Mattino, ma è stata comunicata soltanto ieri ai familiari e al legale del boss detenuto in regime di 41 bis, l'avvocato Gaetano Aufiero.

"Non sappiamo esattamente quali siano le sue condizioni. Ci dicono che la situazione è sotto controllo, e continuano a sostenere che rifiuta di fare gli esami. Ma noi riteniamo che non sia lucido", spiega il legale, riferendo che la moglie è andata a trovarlo, il 22 giugno e Cutolo non l'avrebbe riconosciuta.

A giugno il tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto il ricorso della difesa per il rinvio dell'esecuzione della pena, per motivi di salute.