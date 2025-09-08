Raffaele Brattoli: "L’idea? Da una borraccia. Corro e aiuto l’Africa"

di Antonio

Petrucci

Fare quattro volte il giro del mondo di corsa (oltre 160mila km), essere l’unico ad aver completato i quattro grandi slam più importanti al mondo: Six Major Marathon, Four Deserts, Top Five Ultra Trail in autosufficienza e Ultra Trail assistito, ed essere un imprenditore di successo non doveva sembrargli abbastanza. E così Raffaele Brattoli, 70 anni a ottobre, di Peschiera Borromeo (Milano), ha deciso di aprire una onlus, la ’Charity in the World’ (in questi giorni festeggia 10 anni di vita), per aiutare le persone bisognose nel mondo. Tutto cominciò con una borraccia.

Ma procediamo con ordine. Brattoli, come mai ha deciso di praticare la corsa estrema?

"Per un anno e mezzo ho corso ’mezze’ e maratone, poi un amico mi invitò ad una gara estrema nel deserto. Alla fine lui non se la sentì, mentre io partii con un po’ di incoscienza. Per la gara però scelsi delle scarpe troppo strette senza considerare che nel deserto il piede tende a gonfiarsi per il caldo, e nelle discese le dita ’spingono’ in avanti, toccando la punta delle scarpe. Risultato? Persi tutte e dieci le unghie. Comunque terminai la gara, e da allora non mi sono più fermato, arrivando a farne una a -52 gradi al Polo Sud".

E cosa c’entra con le gare la sua onlus?

"L’idea mi è venuta perché un giorno, durante la Marathon des Sables, incrociando un campo nomadi vidi corrermi incontro un giovane rom. Alla richiesta di una borraccia, per quel popolo fondamentale per raccogliere la già scarsa acqua, ho dovuto dire di no, in quanto da regolamento si incappa nella squalifica se si corre con meno di due borracce. Il suo sguardo mi fece scattare dentro il forte desiderio di impegnarmi per chi vive situazioni di disagio. Ho fatto corse per raccogliere denaro, ma i maggiori proventi arrivano dal cinque per mille e dalle donazioni dei sostenitori".

Che progetti ha realizzato con la sua onlus in questi 10 anni?

"Abbiamo aperto pozzi in Togo ed Etiopia, un mulino grazie al quale le donne etiopi non devono più percorrere a piedi 30 km per macinare il mais; abbiamo finanziato l’attività scolastica di un anno per i cinque asili della comunità di Lare, ai confini con il Sud Sudan, e avviato strutture per accogliere bambini nati con disabilità. Purtroppo lì vengono uccisi appena nati perché non sono utili alla comunità, e questo è straziante. Abbiamo anche costruito in Togo un centro per malati mentali che accoglie 250 persone. In Africa vengono bastonati, perché si pensa che così il diavolo venga espulso dal corpo, invece con le cure giuste queste persone lavorano, si sentono utili e trovano una loro dimensione. Poi abbiamo raccolto circa 500mila euro di merce fra farmaci, abiti e cibo a lunga scadenza, e li abbiamo portati in Ucraina nel 2022, a Cernivci, con due camion e l’appoggio della Croce rossa locale".

Fra tanti progetti e incontri, qual è quello che l’ha emozionata di più?

"Quello con Papa Francesco, durante una raccolta fondi. Gli donai una croce etiope in legno, di cui mi chiese la provenienza e la storia. Fu un momento speciale e molto umano, che conservo fra i miei ricordi più cari".