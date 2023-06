Racket o pista della droga Tutto quello che non torna

di Erika Pontini

Alcuni occupanti, un gruppetto che viveva all’interno dell’ex Astor, si sarebbero allontanati dalla zona in concomitanza con la scomparsa di Kata sabato 10 giugno: possono avere un ruolo nell’ipotetico regolamento di conti nell’ambito del racket delle stanze o di questioni di droga irrisolte? Visto che dentro l’hotel degli orrori l’illegalità aveva preso il sopravvento, come sottolinea il gip che ha sequestrato la struttura. Sono solo alcune delle piste battute dagli investigatori in un fascicolo aperto per sequestro di persona a scopo di estorsione (o di ritorsione). I carabinieri, coordinati dalla Dda, hanno messo in campo i reparti d’élite per trovare la chiave del giallo: oltre al nucleo investigativo, i ’Crimini violenti’ del Ros, nati nel 2011 che ha lavorato sottotraccia ad alcuni dei casi più eclatanti tra cui Sarah Scazzi, Yara Gambirasio e Melania Rea, e l’alta tecnologia del Silent team dei Gis, le teste di cuoio. A dieci giorni dalla scomparsa nel caso della bimba di 5 anni le certezze sono pochissime se gli inquirenti hanno deciso di passare letteralmente ai raggi X l’immobile, sventrando muri e terrazzamenti alla ricerca di intercapedini, pozzi, vuoti (cercando anche nelle fogne) dove Kata potrebbe essere stata nascosta.

L’INCUBO PEGGIORE

"Speriamo di non trovarla", si lascia sfuggire un investigatore. Trovare la bimba lì significa una cosa sola: un epilogo tragico. E nessuno vuole correre il rischio di ripetere la storia di Ciccio e Tore, i bambini scomparsi a Gravina in Puglia e ritrovati a distanza di due anni in fondo a una cisterna, ma nemmeno quello di Elisa Claps: il cadavere comparve 16 anni dopo nel sottotetto di una chiesa. Uccisa e nascosta. Era un’ipotesi tenuta in considerazione visto che, al momento, non c’è evidenza che la piccola abbia lasciato la struttura, se non ben nascosta.

RACKET O DROGA

La pista la indica la sera stessa della scomparsa la mamma Katherine Alvarez facendo il nome dei connazionali con cui la sua famiglia aveva avuto una lite. "Siamo in un contesto di criminalità organizzata per il controllo del racket della struttura e la bambina ricade in una delle fazioni contrapposte" dirà il procuratore Luca Tescaroli. Sempre la mamma affonda davanti ai giornalisti: "So chi è stato". Il riferimento é allo scontro del 28 maggio: gruppi rivali si affrontarono a bastonate e un ecuadoriano voló di sotto.

LO SCAMBIO DI PERSONA

Ieri si è aggiunta la strada indicata dal padre, Romero Chicclo, secondo cui i rapitori potrebbero aver scambiato bambina: Kata al posto di un’amichetta.

L’IPOTESI DELL’ORCO

Allo stato solo una suggestione frutto anche di una mezza dichiarazione del fratellino di 8 anni di Kata che ha parlato di un misterioso uomo con i palloncini. Le immagini fino ad ora acquisite riprendono la bimba alle 15.01 che saluta il fratellino: lui esce, lei rientra e alle 15.13 viene inquadrata che sale le scale. Ma quanto tempo è trascorso prima che sparisse? La madre, nella denuncia, scrive di essere rientrata alle 15.30 (c’è uno scontrino mentre fa spesa a quell’ora). Se la ricostruzione temporale fosse vera chiunque ha preso Kata ha avuto quindici minuti. Troppo pochi.