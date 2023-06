‘Il Germoglio Onlus’ e la raccolta fondi per l’ospedale Infermi di Rimini. Il videomessaggio di Fontana, presidente della Camera

Questa sera alla Darsena del Sale di Cervia la cena di raccolta fondi per la ristrutturazione del Day-Hospital del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. Un appuntamento promosso da ‘Il Germoglio Onlus’, l’organizzazione no profit della Famiglia Amadori.

Il progetto, promosso da Gruppo Amadori insieme a CIA-Conad e Arop Odv, prevede la ristrutturazione di un'area di circa 600 metri quadri all’interno dell’ospedale riminese, mirata a ottenere una struttura che coniughi funzionalità e sicurezza con lo scopo di realizzare uno spazio più funzionale e accogliente per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Le iniziative realizzate nel 2022 hanno portato a una raccolta di circa 320.000 euro e sarà necessario raggiungere una cifra simile anche nel 2023, per consentire il completamento dell’opera, la cui spesa complessiva è stata preventivata in circa 650.000 euro.

In prima fila alla serata i vertici di Ausl Romagna, del Gruppo Amadori, di CIA-Conad, e AROP Odv, nonché una selezionata rappresentanza della migliore imprenditoria del territorio, insieme a numerosi partner strategici del Gruppo agroalimentare di Cesena.

All’appuntamento avrebbe dovuto partecipare anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Lorenzo Fontana, presidente della Camera

Impegni istituzionali, però, non gli hanno permesso di essere presente a Cervia. Il presidente ha comunque inviato un videomessaggio per esprimere apprezzamento per il progetto portato avanti da ‘Il Germoglio Onlus”: “L’opera di bene che state compiendo merita riconoscimento e incoraggiamento, perché l’attenzione dedicata a questa splendida iniziativa benefica rappresenta un gesto di generosità e solidarietà di inestimabile valore, tangibile e simbolico. Il mio plauso e la mia gratitudine a ‘Il Germoglio Onlus’, a tutti coloro che stanno contribuendo a questa iniziativa e a coloro che silenziosamente lavorano ogni giorno per offrire un futuro più luminoso ai minori che assieme alle loro famiglie stanno affrontando questa sfida con commovente coraggio e dignità”.