La nostra raccolta fondi. Vip e persone comuni pronte a dare un aiuto

Firenze, 5 novembre 2023 - La solidarietà non si ferma, la Toscana neanche. Da Prato a Pistoia, da Campi Bisenzio alla costa livornese, si continua a spalare acqua e fango, senza sosta visto che l’emergenza maltempo non lascia tregua. A sostenere le migliaia di persone colpite dall’alluvione sono stati personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi, chi toscano di nascita chi di adozione, che hanno scelto di aderire alla campagna di raccolta fondi lanciata dal Gruppo Monrif, con le proprie testate QN Quotidiano Nazionale , Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! .

La nostra raccolta fondi per gli alluvionati

Nel momento più difficile era necessario un gesto tempestivo, perché le popolazioni sfollate possano ricevere un aiuto concreto immediato: da qui l’appello ai nostri lettori e lettrici, rilanciato anche da tanti amici dei nostri quotidiani, molto legati alla Toscana. Tra questi l’ex calciatore viola Borja Valero, Carlo Conti, Giorgio Panariello (VIDEO), Cesare Prandelli (VIDEO), Larissa Iapichino (VIDEO) e Chiara Francini (VIDEO).

Fra le prime realtà ad aderire alla raccolta fondi del gruppo Monrif c’è l’Estra Pistoia Basket, unica società regionale che milita in Serie A: oggi, per la partita casalinga contro la Reyer Venezia, una quota dell’incasso sarà devoluta sul conto corrente appena aperto e, a questa, si aggiungeranno anche i soldi raccolti dalla tifoseria organizzata della Baraonda Biancorossa.

E dal mondo dello sport può arrivare un messaggio importante per rialzare la testa di fronte alla devastazione: fare squadra e farlo subito. "Le immagini di questi giorni sono devastanti – conclude Saracca – e ci vorrà grande voglia da parte di tutti di ripartire. È un po’ come la nostra filosofia: i successi arrivano se si lavora di squadra. Anche nei nostri territori servirà "fare gruppo" tra le varie istituzioni e lo sport sicuramente potrà fare la sua parte. Noi come Pistoia Basket cercheremo di farlo al meglio".

Per contribuire alla raccolta è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente bancario “Un aiuto per la toscana”, Iban: IT21U0867302801000000913630, aperto presso Chianti Banca (codice Bic/swift per i bonifici esteri ICRAITRRIP0). I fondi raccolti saranno destinati a interventi urgenti e all’assistenza degli sfollati.