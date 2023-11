Il grande cuore dei nostri lettori. La corsa ad aiutare gli alluvionati: già superata quota 100mila euro

Firenze, 17 novembre 2023 – Non c’è notte, nemmeno la più buia, che possa impedire al sole di risorgere. E la solidarietà è la migliore alleata per scacciare l’oscurità e alimentare la speranza e la voglia di ripartire dopo il disastro dell’alluvione del 2 novembre. Lo dimostra la grande generosità dei nostri lettori: ha infatti superato quota 100mila euro (ieri eravamo per la precisione a 108mila) la raccolta fondi promossa dal gruppo Monrif attraverso le sue testate on line e cartacee – La Nazione, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, Il Giorno, Luce! – per offrire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dagli allagamenti.

Tra i primi a sottolineare, ieri, l’importanza del traguardo raggiunto, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni: "Non posso che essere grato a tutti, alle tantissime persone che ci hanno dato una mano in tanti modi. La raccolta fondi promossa da La Nazione è arrivata a una cifra eccezionale. E voglio ringraziare di cuore anche il mondo del volontariato. L’aiuto è arrivato da tutta Italia: è stata una cosa fantastica. Dalla città me lo aspetto, conosco Prato e i pratesi e la loro generosità. Ma non mi aspettavo dall’esterno così tanta disponibilità e vicinanza. Un bel segnale, sono grato a tutti".

L’iniziativa va avanti (a fianco le modalità per fare il versamento sul conto corrente di Chianti Banca) e ha raccolto, tra le altre, le adesioni di vip come Carlo Conti e Giorgio Panariello, l’ex calciatore della Fiorentina Borja Valero e Chiara Francini.

Ma le testate del nostro gruppo sono impegnate anche su altri versanti: Qn La Nazione è infatti mediapartner dell’evento "Metti in campo il cuore per la Toscana", la partita che vedrà scendere in campo, domani alle 20.45 allo stadio Castellani di Empoli, la Nazionale Cantanti e la formazione di stelle del calcio Shalom Campioni del cuore. I biglietti (costo 6-10-15-20 euro) sono disponibili sul circuito vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Info: 0571.400462, shalom@movimento-shalom.org.

E il 3 gennaio è poi in programma al Tuscany Hall di Firenze il concerto che vedrà salire sul palco Fiorella Mannoia, Piero Pelù e Stefano Massini accompagnati da un folto gruppo di stelle e di artisti, cantanti, musicisti, personaggi della cultura e dello spettacolo per l’evento "Toscana and friends. Ricominciamo" (biglietti dal 21 novembre sul circuito Box Office Toscana). "Vogliamo dimostrare vicinanza alle moltissime persone che stanno vivendo un’esperienza tragica. Vogliamo dare a tutti un segno di attenzione ed essere vicini alle persone" hanno detto Pelù e Massimi presentando l’iniziativa. Perché anche la musica è un antidoto efficace per spingere lontano gli spettri della notte più buia.