Vicenza, 19 settembre 2018 - C'era una volta il Vicenza di Paolo Rossi, del secondo posto in Serie A, del trionfo in Coppa Italia con Guidolin in panchina e di una finale di Coppa Coppe sfiorata per un niente. Oggi, invece, il Vicenza Calcio fa parlare di sè per altre questioni. Alla prima giornata casalinga del campionato di serie C, i veneti si sono ritrovati al centro di un caso non per la prestazione contro il Giana Erminio (risultato 0-0) ma per aver schierato a bordo campo, nel ruolo di raccattapalle, un gruppo di ragazzine 16enni in maglietta attillata e mini shorts definite "ball girls".

L’idea di Renzo Rosso, patron del marchio jeans Diesel e anche proprietario della società, ha scatenato un'autentica bufera al punto che il club ieri ha diffuso un comunicato in cui fa capire di voler fare un passo indietro. "Apprendiamo con rammarico - si legge - delle polemiche suscitate dall’iniziativa di collaborare con le realtà sportive femminili del territorio, nell’attività di recupero palloni a bordocampo, durante le gare interne della nostra prima squadra. A suscitare scalpore l’abbigliamento indossato dalle ragazze, abitualmente utilizzato nella vita quotidiana delle teenager, ma strumentalizzato in particolare da una foto scattata dagli spalti diventata virale sui social network. Non era nostra intenzione ledere la sensibilità del pubblico, né soprattutto esporre le ragazze a critiche così forti che non meritano, avendo partecipato con entusiasmo all’evento, in accordo con la loro società di appartenenza. Proprio per affermare la bontà dell’iniziativa volta a promuovere la sinergia tra realtà sportive del territorio, prenderemo atto delle reazioni suscitate, nelle forme e modalità organizzative delle future partite".

Il presidente dei veneti aveva presentato la novità come un esperimento per unire diverse realtà sportive vicentine. Ogni settimana, il servizio di raccattapalle sarebbe stato affidato a ragazze e ragazzi di diverse società sportive della zona. L’esordio è toccato alle atlete della Athena Volley: dodici di loro, sedicenni, hanno fatto il loro ingresso in campo pochi minuti prima del fischio d’inizio. Il 'debutto' sul rettangolo di gioco è stato accolto con un boato e un interminabile applauso dagli oltre 8 mila spettatori che affollavano l'impianto. La questione è diventata invece spinosa quando è approdata sui social: qualcuno ha postato le immagini di alcune di queste ragazze - rimaste poi per tutta la durata delle partita a bordo campo a raccogliere i palloni - vestite con una T-shirt verde sgargiante e shorts neri.

Per alcuni l'abbigliamento era un po' troppo succinto: le giovani indossavano dei pantaloncini molto simili a quelli utilizzati dalle pallavoliste in gara. "Si parla tanto di femminicidio - un post di critiche apparso su Facebook - del ruolo della donna nella società occidentale come modello positivo e poi il risultato è questo". In un altro post l'esibizione viene definita "vergognosa".