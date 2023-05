Nasce il Quotidiano Sportivo online, il nuovo sito del gruppo Monrif

Cosa fa uno sportivo appena sveglio al mattino? Appena ha un attimo di tempo nella sua giornata? Ovvio, cerca online tutte le notizie dei suoi sport preferiti: ed è per questo che da oggi c’è un nuovo spazio digitale per gli appassionati di sport ed i tifosi, sulle orme dello storico quotidiano sportivo di Quotidiano Nazionale. Un canale digitale (all’indirizzo sport.quotidiano.net) che avrà una attenzione speciale per tutti gli sport a livello nazionale, locale e amatoriale, raccontato dalle firme di Quotidiano Nazionale, del Resto del Carlino, della Nazione e de il Giorno. In un unico canale del network di Editoriale Nazionale, quindi, moderno e rapido, da oggi è possibile trovare tutto quanto appassiona l’Italia, dalla serie A alla Formula 1, dal volley al nuoto, dai personaggi alle storie più emozionanti, dalle statistiche ai commenti dei nostri opinionisti più conosciuti e apprezzati.

Quotidiano Sportivo, questo il suo nome, è arricchito anche dai podcast dei nostri opinionisti, tra i quali “Formula Leo” di Leo Turrini sulla Formula 1 e “Diavoli e Biscioni” di Giulio Mola su Milan e Inter. “Quotidiano Sportivo è dedicato a chi vuole seguire tutti gli sport di tutte le categorie, è pensato per chi cerca un’informazione completa e presente sul territorio – dichiara Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – Lo sport è da sempre uno dei temi centrali delle nostre testate, ma da oggi si amplia. Abbiamo ora un nuovo spazio: più funzionale e più inclusivo”.

“Questo nuovo progetto è il perfetto esempio di sinergia tra le nostre redazioni digitali e cartacee – aggiunge Giancarlo Ricci, vicedirettore Il Giorno, ilgiorno.it, quotidiano.net, ilrestodelcarlino.it, lanazione.it -. Sul nuovo QS racconteremo le storie e i protagonisti degli sport più amati dagli italiani, a partire dal calcio e dai motori, ma non mancheremo di occuparci anche di quegli sport che non sempre trovano spazio nel panorama informativo italiano, e soprattutto delle piccole realtà locali. Il tutto sfruttando la profonda conoscenza del territorio delle nostre testate e le enormi potenzialità offerte dal digitale”.

Un design tutto nuovo caratterizza il sistema Quotidiano Sportivo sia online che offline: in edicola tutti i giorni con una foliazione variabile da 8 a 20 pagine in base agli eventi e inserti specifici dedicati ai fatti e temi più importanti. Il lancio di sport.quotidiano.net è supportato dalla campagna “Verde Sportivo: locale, nazionale, digitale» sulle testate QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, carta e online, reel social, content, newsletter, radio, tv ed eventi”. Il 6 giugno la presentazione ufficiale a Roma, nel corso di un evento con il presidente del Coni Giovanni Malagò.