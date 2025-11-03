Quindicenne invalido seviziato da tre coetanei e gettato nel Po. La denuncia della madre

Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine lasciato libero davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. A raccontare quanto accaduto al proprio figlio è stata la mamma del giovane, con un post pubblicato sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese. I fatti – secondo la ricostruzione della donna – risalirebbero alla notte di Halloween e la mamma del 15enne parla di almeno due ragazzi e una ragazza, di 15 e 16 anni, che avrebbero ingannato suo figlio, fingendosi amici e costringendolo invece a vivere una notte da vero incubo. I carabinieri, appreso del post sui social, stanno verificando l’accaduto. "’Sti mostri – scrive la mamma sui social – gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia oltretutto. Non contenti l’hanno portato nel Po e non soddisfatti l’hanno fatto mettere sotto una fontanella con il getto sulla schiena".

I ragazzi, coetanei, l’avrebbero poi ancora torturato, infine lasciato libero ieri intorno all’ora di pranzo, restituendogli il cellulare. La donna spiega: "Io sapevo che era a dormire dal nonno e che non è mai arrivato noi l’abbiamo scoperto il mattino. Io ringrazio Dio che mio figlio è vivo, voglio solo giustizia" conclude.