Qui a Milano: in coda pochi minuti, ma di notte è una roulette

Primo pomeriggio di ieri, Stazione Centrale di Milano. Ai posteggi di piazza Luigi di Savoia, la coda di passeggeri scorre piuttosto rapidamente: pochi minuti di attesa per salire su un’auto bianca. Ai pali delle pensiline, uno striscione accoglie i clienti: "Con un decreto decidi il futuro di 46mila famiglie". Proprio qui (e solo qui), nell’area taxi più grande e frequentata della città, sono andati in scena nei giorni scorsi due blocchi selvaggi del servizio da parte dell’ala dura, in concomitanza con l’approvazione della legge al Senato e alla Camera del Dl Asset. Blocchi-lampo per dare un segnale. La protesta è subito rientrata, ma ora c’è attesa per le mosse del Comune, che già a luglio ha chiesto alla Regione mille licenze in più rispetto alle attuali 4.855. Che ci sia un problema taxi è ormai chiaro a tutti, pure ai conducenti: i dati dicono che nelle notti del weekend la soglia delle chiamate inevase non scende mai sotto il 40%. Tradotto: quattro clienti su dieci restano a piedi. Nei giorni feriali, le criticità si concentrano nella fascia oraria 18-20.

Adesso il via libera al Dl Asset, e in particolare la possibilità di indire bandi per nuove licenze fino a un massimo del 20% in più, ha dato all’amministrazione un’alternativa alla strada tutt’altro che in discesa che porta a Palazzo Lombardia, anche perché i numeri sarebbero molto simili: il 20% di 4.855 fa 971, 29 in meno del fabbisogno stimato per avvicinare l’offerta a una domanda esplosa col boom turistico. Ieri il sindaco Giuseppe Sala ha parlato, come altri colleghi, di un tentativo del Governo di "scaricare di nuovo il problema" sui primi cittadini, ma ha aggiunto che "con una formula o un’altra noi dobbiamo andare avanti perché le lamentele sul servizio dei taxi mancanti sono significative". Riflessioni a parte, è molto alta la probabilità che il Comune usi le regole del Dl Asset per emettere 971 licenze in più.