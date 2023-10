Qui a Firenze: Attese Infinite sotto il Sole, la Via Crucis della Stazione

Attese infinite, centinaia in coda, un caldo infernale. Il via vai di valigie e la gente stipata sul marciapiede. La fila per prendere un taxi a Santa Maria Novella non sembra avere fine. All’esterno della stazione, dalla zona dedicata al carico parte un unico serpentone che occupa l’intero marciapiede. Minuto dopo minuto, continua a crescere, si ingrossa fino a riempire completamente la strada. I taxi arrivano, ma non sono abbastanza. C’è chi alla sola vista di quel serpentone, ci rimane male e rinuncia. Verso le 13 sono ormai in centinaia quelli che armati di pazienza e di tempo, sono nel pieno della coda. A complicare loro la vita ci si mette anche il termometro. All’ora di pranzo in città ci sono 29 gradi all’ombra. E neanche a farlo apposta l’area dove si distribuisce la fila per i taxi è al sole. Le persone ammassate, i bambini che si lamentano. Ma anche il tempo buttato, il peso dei bagagli, e l’affanno dato dal caldo. Un gruppo di anziani di lingua inglese, provati dal sole, esce dalla folla alla disperata ricerca di acqua. A questo si devono aggiungere i problemi di degrado di Santa Maria Novella. In mezzo alla fila di turisti e pendolari, infatti, c’è un extracomunitario a torso nudo steso per terra, in mano ha una bottiglia di birra. Le persone in fila lo scavalcano, come se fosse un ostacolo.

Insomma gli ingredienti per una giornata da dimenticare ci sono tutti. E sono diversi quelli che, con il passare dei, minuti decidono di abbandonare la nave, o meglio la coda. C’è chi si gioca la carta dei mezzi pubblici e punta la tramvia, chi spulcia qualche applicazione sullo smartphone nella speranza di trovare un passaggio. C’è anche chi sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiorato pur di non aspettare. Alla domanda "come non fare la fila", Il centralino dei taxi è chiaro: spostatevi dalla stazione e provate a richiamare.