Quella promessa mantenuta "L’oro è per mia moglie"

Ogni promessa è debito e le promesse vanno mantenute. Lo sa bene Gianmarco Tamberi che aveva promesso di regalare a sua moglie Chiara Bontempi per il 28° compleanno la medaglia d’oro del mondiale all’aperto assoluto. E così è stato. A distanza di dieci giorni dal compleanno della ragazza che ha portato all’altare quasi un anno fa. Gimbo, martedì sera, a Budapest, dopo il trionfo, tutto bagnato dopo il tuffo nella vasca dei 3000 siepi, ha messo la medaglia al collo a Chiara di bianco vestita sulla pista dello stadio Nemzeti Atlétikai Központ. Poi è tornato sui social con queste parole: "La mia forza, la mia felicità. la mia ispirazione, la mia principessa! Questo mondiale è per te amore mio", frasi chiuse con un cuore e la foto del bacio nello stadio ungherese. Promessa mantenuta.

Tamberi, il 24 luglio, aveva girato un video promettendole di regalarle la medaglia d’oro. E così è stato. Testimone il fisioterapista di Gimbo, Andrea Battisti. Un video, postato sui social, con Tamberi che raccontava come mancassero 29 giorni o quasi al mondiale, mentre Chiara domandava quanti giorni mancassero al suo compleanno.

Gimbo, preso dagli allenamenti per preparare il mondiale, non le aveva fatto ancora il regalo e così il fisioterapista Andrea Battisti si era intromesso tra i due proponendo di regalarle il mondiale. "Ah, fosse, va bene", aveva risposto Chiara. E così è stato. Gianmarco Tamberi è stato di parola ancora una volta. "Io invece non ho più le parole veramente – ha confidato ieri Chiara al telefono all’ora di pranzo reduce da solamente quattro ore di sonno dopo la grande festa–. Ieri (martedì, ndr) quando Gianmarco ha fatto quello che ha fatto sono rimasta un po’ ipnotizzata per tipo due tre ore. Mi ha nuovamente sorpreso. Sono troppo felice per lui, per tutto quello che ha investito da sempre. E poi ha mantenuto la promessa, facendomi un grandissimo regalo di compleanno". Chiara ha poi aggiunto sui social: "Non ho sposato un uomo, ma un supereroe". E poi: "È un marito straordinario, un ragazzo d’oro, con me si trasforma, molto dolce e apprensivo, sono molto fortunata".

Entusiasmo condiviso anche da mamma Tamberi, Sabrina Piastrellini, a casa spesso “arbitra“ nel rapporto fra padre e figlio: "Mi ha stupito la dedica al papà, non me lo aspettavo. Si sono scontrati parecchie volte anche perché si ascoltano poco. Ma ora...".

