Nostalgia di un tempo che fu, quello della movida dei divi e delle divine, dell’eleganza e della sobrietà. E non è solo questione di pandemia e di regole da rispettare. È proprio un altro mondo e un’altra generazione. Sembra quasi che al re dei paparazzi Rino Barillari, signore indiscusso della notte romana, il giro di vite imposto dalle prescrizioni anti Covid in fondo non dispiaccia. Meglio così che la movida sguaiata degli assembramenti insensati fuori dai locali, delle bottiglie gettate per terra, delle risse alcoliche e della droga.

Rino, al di là delle vicende sanitarie, c’è qualcosa che non torna nel modo di divertirsi dei ragazzi di oggi?

"Secondo me una sorta di sciatteria nel modo di vestirsi che a volte viene fuori, e l’educazione che è meno importante di una volta. Non è giusto generalizzare, ma vedo un modo di essere meno elegante di quando nelle strade e piazze romane circolavano non solo vip, ma anche giovani e ragazze normali che tenevano al loro aspetto. Ora ne vedo meno. Vedo più la notte come campo di battaglia".

Che cosa bisogna fare?

"Creare occasioni. Un trenta per cento di giovani sono più interessati al loro telefonino che non a guardarti in faccia quando li incontri. Ci rimango male perché tutto ciò si riflette poi sul comportamento che tengono".

Una generazione difficile?

"Che per fortuna sua ha lo smartphone... Domanda a un ragazzo chi era Garibaldi: ti dirà tutto, anche la data di nascita, ma solo perché va a cercarla su Wikipedia. I ragazzi si affidano troppo alla tecnologia; ora si sono scoperti anche fotografi grazie ai loro telefoni".

Ci può essere la svolta?

"Il momento è catastrofico comunque, perché abbiamo un nemico che non conosciamo e a molti non frega nulla. Bada bene, io ci sto attento. Ma penso che siamo ancora in tempo per dare una scossa".

Ma i giovani si divertono?

"In qualche modo sì, a parte quelli che io chiamo stambecchi e se ne stanno in piedi senza distanziamento e mascherina, guardandosi in faccia senza parlarsi. Non conoscono le emozioni, che sono il sale della vita".

E quindi di cosa si nutrono?

"Di qualche vizio, di trasgressioni maggiori di quelle dei miei tempi. Se gli passi accanto sanno di vino, non di vita".

La colpa di chi è?

"Delle troppe cose che posseggono. Hanno troppi soldi in tasca e pensano più alla macchina di lusso che a come ci si confronta con la gente".

Pochi ideali e punti di riferimento?

"Una volta c’era la gioventù bruciata, quella che amava James Dean e che si poneva una serie di domande sulle cui risposte ci si giocava l’esistenza. Adesso guardano alla moda del momento. I ragazzi devono ribellarsi, non essere bamboccioni".

A Roma il simbolo della movida era via Veneto: esiste ancora?

"No. Ora è la periferia del centro. Negozi chiusi, bar chiusi. La situazione in questo momento è drammatica, ma una certa china discendente era già cominciata. Rimane l’Harrys Bar, ma quei tempi non torneranno presto".

Roma era il crocevia dello star system. Lo può essere anche ora?

"Magari. Tutti volevano essere qui: le celebrità perché era una città da vivere in pieno, gli altri a gustarsi queste presenze. Dopo il blocco qualcuno comincia a tornare. Tom Cruise sta girando qui, si è visto Matt Dillon ed è passato da Roma Oliver Stone. Ma il tempo dei grandi amori, di Elizabeth Taylor o Peter O’Toole, è finito".

Rino Barillari ha una ricetta perché tornino i fasti della Dolce Vita?

"Dare una svolta elegante alle serate, come a quei tempi. E cercare di tornare a emozionarsi. I giovani possono farcela".