Quel passato buio: "Asilo negato agli ebrei per difendere l’autonomia. Berna temeva i nazisti"

Professore, le va di parlare dei respingimenti dei profughi ebrei alle frontiere svizzere durante la seconda guerra mondiale?

"E perché proprio oggi e non domani", replica pacato lo storico Claudio Vercelli (foto), 59 anni, docente di storia dell’ebraismo all’Università Cattolica di Milano.

Perché la municipalità di Mendrisio, in Canton Ticino, assegnerà la ’distinzione straordinaria’ – massima onorificenza cittadina – a Liliana Segre, brutalmente respinta nel marzo del 1943 al confine di Arzo e, in conseguenza di quel rifiuto, deportata a Auschwitz dove fu l’unica della famiglia a sopravvivere.

"Se l’aggancio di cronaca è questo, come sottrarsi".

Il manifesto dell’onorificenza richiama un “profondo obbligo morale” nei confronti della senatrice. Anche la Svizzera sta facendo i conti con la sua storia?

"Ogni Paese ragiona sul suo passato, e quello della Svizzera, tra il 1939 e il 1945, riflette un periodo tra i più controversi della vicenda europea. Ma non si possono giudicare le scelte della Confederazione elvetica disancorandole da quel contesto delicatissimo".

L’alternanza svizzera tra accoglienza parziale, quanto meno per motivi umanitari, e respingimenti improvvisi e indiscriminati, cosa ci racconta?

"Da un lato il timore di perdere la propria neutralità, dall’altro la paura di una brutale annessione come accaduto all’Austria".

Tutto così semplice?

"No, c’era anche un altro fattore più nascosto. I nazisti erano spietati ma non stupidi, erano i primi a voler preservare la neutralità della Svizzera per avere un luogo sicuro dove, al bisogno, poter aprire trattative. Per questa ragione parallela, non avrebbero mai tollerato una Confederazione antagonista".

Per 21.304 ebrei (su 51.129 profughi civili) la Svizzera fu luogo di transito, in attesa di destinazioni più convincenti, ma anche di permanenza. Poi, a ondate, a partire dal 1943, ecco la fine dell’asilo. Solo lo strombazzato spauracchio dell’"inforestierimento" o qualcosa di più profondo?

"La priorità fu data all’autonomia del Paese. Anche per non alimentare pericolose suggestioni sui modelli del momento: vedi la Repubblica di Vichy in Francia o le diffuse frange filonaziste in Belgio e in Olanda, per non parlare della crepuscolare esperienza italiana di Salò. Il nazismo seduceva, prometteva una diversa idea d’Europa, un’alternativa organizzata a capitalismo e comunismo. E una Confederazione plurale – ma in prevalenza germanofona – non poteva che moltiplicare la propria circospezione, in linea con lo stato d’animo di un’opposizione vasta quanto silente".

Anche al costo di scelte umanitarie così brutali e restrittive?

"Restrittive sì, però compatibili con un vicino così ingombrante. Non dimentichiamo che persino il Vaticano, nonostante nel 1942 fosse già a conoscenza dell’esistenza del campi di sterminio, agì con ogni prudenza".

Non è folle che la vita di una persona dipenda ancora oggi, oltre che dal caso, anche dalla severità o comprensione alla frontiera o dalla legislazione del momento?

"Accade così da sempre. Del resto persino un passeur avido e una guardia corrotta a volte possono salvare un’esistenza. I migranti che sbarcano sulle nostre coste magari non fuggiranno dall’olocausto, ma chissà quante storie di sofferenza assoluta si portano dietro".

Una grande sfida per gli Stati.

"I massicci flussi di profughi sono fonte di problemi in qualsiasi epoca. Ce lo insegna la storia".