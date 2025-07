Quel palazzo (di sette piani) nel cortile. Tutto iniziò in piazza Aspromonte

di Andrea GianniMILANOIl nome di Andrea Bezziccheri, patron del gruppo Bluestone che secondo i pm avrebbe esercitato sui membri della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano un "potere di ricatto" direttamente o "attraverso la rete di influenti progettisti che lo assistono" porta a dove tutto è iniziato, piazza Aspromonte 13, zona Città studi. Il 13 luglio 2022 alcuni residenti, assistiti dall’avvocata Veronica Dini, presentano un esposto in Procura contro la costruzione di un palazzo di 7 piani all’interno di un cortile, chiamato Hidden Garden, al posto di una villetta e tre piani di uffici. "Ci avevano consigliato di lasciar perdere perché saremmo andati a sbattere contro i mulini a vento – ricorda oggi Paola Barba, una delle promotrici dell’esposto, che in piazza Aspromonte ci abita da 17 anni –. Lo hanno costruito nel nostro cortile, abbiamo interpellato subito alcuni avvocati ma ci avevano detto di fermarci perché avevano tutte le carte in regola".

Nelle due pagine di esposto denunciavano la "violazione delle norme urbanistiche" e chiedevano il sequestro del cantiere, anche perché "i residenti negli edifici intorno saranno pesantemente danneggiati dal nuovo edificio che gli toglierà parzialmente la luce del sole". Un esposto che ha dato il via a una valanga: le inchieste su presunti abusi edilizi e la gestione dell’urbanistica milanese, ora arrivate al salto di qualità, al livello politico. Nel 2022, con l’indagine sull’Hidden Garden, emerse il nome della Bluestone di Bezziccheri, gruppo che ha portato avanti altre operazioni finite nel mirino della Procura, come le Park Towers a Crescenzago. Per l’imprenditore 57enne i pm hanno chiesto la custodia cautelare in carcere, contestandogli "5 episodi di corruzione" verso l’architetto Alessandro Scandurra, il quale "gli vende la sua funzione di componente della Commissione per il paesaggio sia per pilotare i pareri sui progetti per i quali è stato prescelto da Bezziccheri come progettista sia per condizionare pareri" di altri progetti che all’imprenditore interessava far passare. Progetti "affetti sempre dalle stesse macroscopiche irregolarità".

Egidio Holding, società "riconducibile in parte" a Bluestone, avrebbe retribuito Scandurra con 279.136 euro. In una cassetta di sicurezza nella casa di Bezziccheri, mercoledì, la Finanza ha trovato 200mila euro in banconote da 200, che fanno emergere l’ipotesi di flussi sospetti di denaro e pagamenti in nero. Agli atti dell’inchiesta decine di messaggi tra Bezziccheri e Scandurra su progetti al vaglio della commissione, con l’architetto che l’anno scorso manifesta l’interesse per acquistare un appartamento nel complesso che Bluestone intendeva realizzare il via Sbodio. Bezziccheri si lamenta per "i casini urbanistici che ormai sono un problema per tutti" e spiega che "in via Sbodio abbiamo disponibilità".

Scandurra su un’altra pratica, le East Town, nel 2021 faceva pressioni sull’allora dirigente dello Sportello unico edilizia del Comune Giovanni Oggioni, che a marzo è finito ai domiciliari. Tornando a piazza Aspromonte, dove tutto è iniziato, emerge da lì la figura di Paolo Mazzoleni, progettista del palazzo nel cortile e attuale assessore all’Urbanistica nella Giunta di centrosinistra a Torino, indagato in quel procedimento anche per corruzione e falso e coinvolto in diverse inchieste sui presunti abusi edilizi. Faceva parte della Commissione per il paesaggio che vagliò il suo Hidden Garden, ennesimo cortocircuito nell’organismo. Hidden Garden che, a differenza di altri cantieri bloccati dalle inchieste, è stato costruito e ora è quasi tutto abitato.