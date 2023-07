Quei limiti da imporre in famiglia

Gabriele

Canè

Con un volante in mano, ci sono due strumenti che non andrebbero mai persi di vista: il codice della strada, e quello del buon senso. Il primo è in aggiornamento, con una stretta sulle violazioni e un ampliamento delle sanzioni. Il secondo è fluido, in continua evoluzione (o involuzione?), difficile da gestire come la consolle avveniristica di una Tesla. Che non ha colpa se un ragazzo di 20 anni si mette ai comandi, e contromano investe e uccide un’altra automobilista. Come non è colpa della Lambo se lo youtuber poco più che adolescente centra una Smart e muore un bimbo di 5 anni. Le auto fanno il loro mestiere, e con sistemi di sicurezza infinitamente più efficaci di quelli di una volta. Il problema siamo noi. Sono i nostri giovani che sembrano avere una concezione più labile del pericolo, o pensano di avere mezzi e strumenti sufficienti sempre e comunque per esorcizzarlo. Lo dicono gli esperti, e lo certificano le cronache.

Intendiamoci. Anche i neo patentati di 30 o 40 anni fa avevano lo stesso tasso di incoscienza. Ma alla guida di una 500 usata era forse più facile fare male a se stessi che agli altri. Con auto dalle prestazioni eccellenti occorre conoscenza, esperienza. Allora, bene che il nuovo codice richieda non uno ma 3 anni di patente prima di guidare una grossa cilindrata. Così come è giusta la raccomandazione dei corsi pre-guida di sicurezza stradale. Poi ci sono i genitori. A cui si sono giustamente appellati ieri Salvini e i responsabili delle autoscuole. Perché non è obbligatorio, pur avendo i mezzi, fornire la creatura di una vettura che arriva ai 200 in pochi secondi. Ed è vero che un ventenne che guadagna può fare quello che vuole. Ma l’educazione familiare alla misura, alla prudenza, serve ancora. Se però le chiavi del Suv le fornisce subito papà, se il codice del buon senso non circola per casa, beh, tutto sarà più difficile. Anche per un nuovo codice salvavita.