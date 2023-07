Quei giri di vite e lo sconforto della realtà

Guido

Bandera

Luglio. Città che boccheggiano, morti in incidenti stradali e controlli "intensificati". Sul tavolo dei parlamentari la bozza di riforma del Codice della Strada, disegnata dalla maggioranza di centrodestra, da votare prima delle vacanze. Due i temi caldi: il "giro di vite" su chi viaggia troppo veloce e - di contro - innalzamento dei limiti a 150 sui tratti "più sicuri". Luglio 2023? No, 2003. Vent’anni fa esatti. Perché proprio in quella torrida estate fu varata la svolta epocale voluta dall’allora ministro dei Trasporti Pietro Lunardi. "Con questo governo – osservava – è partita una crociata per la vita che è anche un dovere sociale". I risultati, in effetti, arrivarono. La paura delle sanzioni e la maggiore presenza di pattuglie ridussero il bollettino di guerra. Ma la gente ha continuato a mettersi al volante ubriaca e a uccidere. Dissolvenza. Luglio 2010. Il mese delle riforme porta una nuova modifica al Codice della Strada, voluta da un altro ministro (ancora un governo Berlusconi), Altero Matteoli. La legge accoglie il principio "o bevi o guidi". Zero alcol per chi al volante lavora e per i neopatentati. Anche qui, controlli a tappeto e più sicurezza. Poi, fatalmente, gli ubriachi hanno continuato a guidare. E ad ammazzare.

Altra dissolvenza: sei anni dopo. Il Governo (di centrosinistra) di Paolo Gentiloni firma la norma sull’omicidio stradale, la madre di tutti i "giri di vite". Reclamato a gran voce da comitati e associazioni, vede la luce il reato specifico che punisce chi, al volante, causa vittime ubriaco o drogato. Eppure si continuano a contare i cadaveri.

Finalmente si arriva al luglio 2023. Si parla ancora di limiti di velocità e di riforma. E, come ieri a Garbagnate, gente con il sangue intriso di alcol falcia vite sulle strade. Prima della prossima epocale modifica delle leggi, nella mente scettica aleggia il solito trito paragone con le proverbiali e inutili ’grida’ manzoniane contro i bravi. E la tristezza si tinge di sconforto.