Quei filmati subito dopo il delitto Controlla il box dove c’era il corpo

I video, ripresi dalla telecamera che sorveglia il passo carraio di via Novella 14A a Senago, mostrano quello che ha fatto il trentenne Alessandro Impagnatiello la notte dopo l’omicidio. Alle 3.22, di ritorno dal blitz delle 2 sotto l’abitazione di Milano della 23enne con cui aveva una relazione parallela, l’uomo è uscito di casa con un involucro di circa 50 centimetri, probabilmente un lenzuolo bianco: si è avvicinato alla sua auto, ci è rimasto dentro per pochi secondi ed è tornato sui suoi passi con il sacchetto ancora sotto il braccio sinistro. Quattro ore dopo, prima di recarsi a lavoro all’Armani hotel di via Manzoni, ha sistemato nel bagagliaio della sua T-Roc uno zaino di pelle marrone e due involucri, uno più grande e uno più piccolo: "In quel momento – ha detto ai pm nell’interrogatorio – porto degli oggetti con me che dovevo gettare perché sporchi di sangue".