Quattro operai morti in un giorno. Strage infinita da Torino a Catania

L’operaio 69enne che cade dal cestello della gru a Torino nella stessa via di un grave incidente sul lavoro del 2021. Il 40enne di Catania che precipita da un’impalcatura. L’addetto alle valvole industriali di Monza ritrovato esanime in azienda. E infine l’uomo schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere a Roma. Quattro morti sul lavoro in poche ore in una giornata in cui altri tre operai hanno avuto gravi incidenti nel Novarese, in Brianza e a Monfalcone. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel commentarle ha detto oggi che impediree queste morti è una battaglia di civiltà, "perché sappiamo che è una delle cose più terribili andare a lavorare e non tornare più a casa e, quindi, la cifra della civiltà di un paese si fa anche sulla prevenzione".

L’INCIDENTE DI TORINOYosif Gamal, detto Jimmy, cittadino egiziano e padre di tre figli, lavorava da circa due anni per la ditta Posting Service Sas che si occupa di piazzare cartelloni pubblicitari sugli edifici. È precipitato dal cestello di una gru a circa dodici metri di altezza in via Genova a Torino, mentre piazzava un manifesto sul muro di un palazzo di cinque piani, all’interno del cortile di un edificio che ospita una comunità di accoglienza gestita da suore. La procura di Torino ha aperto un’indagine, coordinata dalla pm Sofia Scarpellato. Una seconda persona che si trovava ai piedi della gru è stata trasportata in ospedale in stato di shock per aver assistito all’evento. Nella stessa via il 19 dicembre 2021 tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

A CATANIA E A MONZAL’incidente di Catania è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. L’operaio, S. S., che aveva 53 anni, era residente a Santa Venerina, sarebbe stato impegnato, assieme a un collega, in lavori per l’ampliamento di un nuovo capannone industriale quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da una altezza di oltre otto metri. Ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto anche con un elicottero.

A Monza invece un altro operaio è stato trovato in arresto cardiaco dopo aver subito molto probabilmente un trauma da schiacciamento alla Gusmar & Sella Valves di via Angelo Mauri.

Sulla banchina del TevereAnche un operaio a Roma è rimasto schiacciato da un macchinario sulla banchina del fiume Tevere all’altezza di piazza Trilussa in pieno centro. L’uomo aveva circa 40 anni e lavorava per la ditta Romana Car, azienda specializzata nel noleggio di attrezzature per il settore edile. Secondo le prime ricostruzioni tra i colleghi il decesso è avvenuto per il ribaltamento del muletto. Il mezzo avrebbe urtato la rampa del camion che lo trasportava per poi rovesciarsi, schiacciando l’uomo.

"La battaglia si fa giorno per giorno e non è solo una battaglia legislativa, è una battaglia che si fa con i controlli sui territori, sui controlli per quanto riguarda gli appalti: serve che tutti assieme si combatta perché è una cosa che riguarda tutti, che riguarda la civiltà di un paese", ha detto il presidente Fontana sulle morti. Oggi intanto la ministra Marina Calderone incontrerà i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori sul tema della sicurezza.