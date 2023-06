Quattro dossier per la pace in Ucraina

La Russia "è aperta al dialogo con chiunque chieda la pace" ha detto il presidente Vladimir

Putin incontrando a San Pietroburgo una delegazione di capi di Stato africani che gli hanno presentato un piano per avviare una mediazione sull’Ucraina. "Accogliamo con favore l’approccio equilibrato degli amici africani alla crisi ucraina", ha proseguito lo zar. "Alcune proposte di pace potrebbero funzionare", afferma la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La proposta africana si aggiunge a quella brasiliana e ai tentativi turchi, sauditi, all’azione del Vaticano, che per ora si muove su un piano puramente umanitario, al documento cinese, alla proposta di pace ucraina e alla nota posizione russa.

"C’è un certo attivismo diplomatico – osserva il professor Giorgio Cella dell’Università Cattolica di Milano, autore di Storia e geopolitica della crisi ucraina – ma è chiaro che la eventuale trattativa non può prescindere dall’evoluzione delle dinamiche militari. Tutto dipenderà dagli esiti del campo di battaglia. Adesso è in corso la controffensiva ucraina. Solo dopo, alla fine del 2023, si delineerà una situazione più chiara e si potranno capire le dinamiche e chi avrà il coltello un pò più dalla parte del manico potrà cercare di affermare le proprie posizioni, mentre chi è più debole farà concessioni. Perché si tratterà, certo, ma non nei prossimi mesi". "Putin – prosegue Cella – cerca di prolungare la guerra contando sulla stanchezza dell’Occidente, ma il suo calcolo che l’elezione di Trump potrebbe ridurre il sostegno all’Ucraina, mi pare irrealistico. Dubito che se vincessero i repubblicani il supporto a Kiev verrebbe meno. Al massimo ci potrà essere una rimodulazione degli aiuti o una maggiore disponibilità a un compromesso. Non oltre".