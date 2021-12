Roma, 29 dicembre 2021 - La variante Omicron imprime una impressionante accelerazione alla diffusione dell'epidemia da Covid a livello mondiale. Ieri Italia, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno registrato il record assoluto di contagi dalla comparsa del morbo.

E oggi il Cts è chiamato a decidere eventuali modifiche ai tempi di quarantena, in particolare per i vaccinati venuti a contatto con positivi. Il dibattito al riguardo negli ultimi giorni si è fatto rovente, con le regioni che chiedono di azzerare o ridurre l'isolamento per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. Diversi esperti, al contrario, invitano alla massima cautela. Nelle prossime ore è previsto un incontro dei presidenti di Regione con il Governo, dopo il pronunciamento del Cts sulla questione e un'eventuale circolare del ministero della Salute sui tempi di quarantena.

Mascherine FFP2, il governo studia prezzi calmierati

I governatori nell'ambito della Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi chiedono di alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster che sono venuti a contatto con un positivo e, in questi casi, effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico.

"Tra poco in Conferenza delle Regioni presenteremo un documento per cambiare al più presto le regole delle quarantene e del contact tracing. Non possiamo paralizzare l'Italia", aveva anticipato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb. "Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. - ha detto Toti - Il covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo".

