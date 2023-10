Quaranta Stati fanno causa a Meta: "Crea dipendenza in ragazzi e bambini"

Non è detto che finisca qui. Ma fino a ieri ben 41 Stati americani su 50 stanno facendo causa a Meta, la piattaforma di Mark Zuckerberg accusandola di sfruttare i giovani sprovveduti e risucchiarli in una piattaforma piena di contenuti dannosi, rintracciabili su Facebook e Instagram, e studiati appositamente per creare dipendenza nelle giovani generazioni che passarano almeno cinque ore al giorno a compulsare i loro telefonini.

La causa depositata in una corte federale della California che agisce come stato battistrada, è irrobustita dal fatto che i bambini e i teenager si ritrovano sempre più soggetti a crisi mentali e depressive che hanno notevolmente alzato il livello dei suicidi anche nei campus universitari. Nella denuncia dei 41 Stati a Meta c’è un’intera sezione destinata alla raccolta dati che interessa una popolazione minorile al di sotto dei 13 anni, raccolta che sarebbe avvenuta e sta avvenendo senza il consenso dei genitori. L’accusa alla piattaforma di Zuckerberg, non nuovo a dover andare al Congresso americano per difendersi, si basa sul fatto che i tecnici e gli ingegneri di Meta avrebbero applicato consapevolmente le loro tecniche incuranti dei danni che avrebbero provocato nelle giovani generazioni dipendenti dai social e dalla piattaforme.

In Europa la vice presidente della commissione Ue Vera Jourova ha avuto un lungo confronto con Nick Clegg, vice presidente degli affari globali e della comunicazione di Facebook, per capire come la piattaforma di Zuckerberg intenda affrontare i contenuti terroristici, illegali e violenti che circolano senza filtri sulla piattaforma di Meta dopo l’attacco di Hamas a Israele, ricordando che "le leggi devono essere rispettate e anche Meta si deve adeguare la Digital Service Act e al regolamento specifico che regola i contenuti terroristici online".

La Ue è preoccupata dalla quantità di disinformazione o informazione falsa e violenta che circola in Rete e che potrebbe diventare elemento di disturbo anche in vista della prossime elezioni europee o anche delle presidenziali americane, adesso che a tutti i protagonisti ai quali era stato negato l’accesso improvvisamente hanno riottenuto la riabilitazione.

Meta è chiamata da Bruxelles a dare le sue prime risposte entro oggi, mentre i tempi del maxi processo in California potrebbero slittare di qualche mese data la presenza di 41 Stati coinvolti.