"Quanti ostaggi vivi?. Nessuno può saperlo"

"Nessuno ha idea di quanti ostaggi israeliani siano ancora vivi", le parole di Osama Hamdan, rappresentante di Hamas a Beirut, suonano come l’ennesima spallata alle speranze di tregua della guerra a Gaza. Speranze che da settimane si concentrano sul piano sostenuto dagli Usa per un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio dei rapiti, che non trova una quadra per via della posizione dei miliziani palestinesi, definiti dal presidente Usa Joe Biden al G7 "il più grande ostacolo" all’intesa.