Quanta angoscia nella terra di nessuno

Gabriele

Canè

Comunque vada a finire, di sicuro sappiamo come è iniziata. Non parliamo tanto della dinamica della scomparsa di Cataleya, la bambina peruviana con il nome della protagonista di un film che ha spopolato in sud America, "Colombiana": un attimo, uno sguardo distolto, la coincidenza mancata per pochi minuti con il ritorno della madre. Così spesso spariscono i bambini, come Angela Celentano, che proprio ieri ha (avrebbe?) compiuto 30 anni, ma ne aveva 3 quando non fu più trovata durante una gita con i genitori sul Monte Faito. Una fuga, qualcuno in agguato, la mano di un adulto che rassicura, o un abbraccio troppo forte per divincolarsi. Non parliamo neppure dei possibili esiti di questo dramma che si consuma a Firenze. Di sicuro, però, è chiara la cornice: degrado, miseria, scontri tra abusivi, paura e rabbia dei vicini. Un grumo di illegalità, come nello stabile abbandonato in cui fu violentata e uccisa a Roma Desirée Mariottini, simile ad altre vicende e ad altre situazioni che troviamo in tutte le città. Enclave dove la legge è bandita. Terreni difficili da dissodare, perché gli sgomberi (legittimi) sono battaglie, e la risistemazione degli occupanti problematica. Intendiamoci: stante così le cose, non è scritto che tutto possa succedere. Guai.

Ma è facile capire che in un alloggio occupato, in cui i codici sono carta straccia, è più facile spacciare, riciclare, violentare. Anche prendere una bambina e portarsela via. Il che non è detto sia accaduto. Può accadere pure in un regolare condominio; ma dove si pagano affitti e bollette, in genere si ritiene che la legge, anche se irritante, vada sempre rispettata. Per farla breve, il caso di Firenze a cui auguriamo un esito felice, può e deve essere l’ennesimo campanello d’allarme: certe situazioni non vanno tollerate. Ovunque. Perché illegalità tira illegalità. Dolore. E Cataleya merita di essere protagonista. Di un film a lieto fine.