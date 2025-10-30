Quando suona l’allarme: "Presuntuosi e controllanti, i segnali da non sottovalutare"

di Viviana Ponchia

ROMA

Quando tornano dal calcetto e chiedono se la cena è pronta fanno quasi tenerezza. Assomigliano più al nonno che al padre, parlano una lingua morta. Nel sottobosco si mimetizzano bene e se la loro foto finisce in cronaca tutti a dire: sembrava una brava persona. Ma è solo perché non sappiamo cogliere i segnali. Dentro e fuori dalle case dove le donne continuano a essere ammazzate la violenza sommersa lascia tracce evidenti: parole, sguardi, gesti. Le spie di qualcosa di irrimediabile che Stefano Ciccone (foto) ha imparato a catalogare dall’osservatorio di Maschile plurale, la rete nazionale di uomini che fanno mea culpa e promuovono una cultura oltre il patriarcato.

Vuole inchiodarci a una responsabilità collettiva? Avvertirci che tutti abbiamo una cognata o una collega potenziale vittima di femminicidio?

"Dico che è ora di svegliarci. Quei segnali possono essere percepiti da chiunque sotto le maschere".

Quando è il caso di alzare le antenne senza sembrare paranoici?

"Quando lui davanti agli amici zittisce la compagna in modo brusco, per esempio. E sistematicamente vuole farla passare per scema. Quando incontro una donna di sessant’anni con l’aria infelice che lavora da 40 nel negozio di famiglia e non ha un contributo, un conto in banca perché tanto gestisce tutto lui. Quando fra gli amici dei miei figli vedo il bravo ragazzo che chiama in modo ossessivo la fidanzata per sapere come sta anche se si sono appena lasciati sotto casa, come faceva Filippo Turetta con Giulia Cecchettin. Continuo?".

Il problema è che è difficile distinguere una relazione normale dallo scivolo che porta alla violenza conclamata. Mentre è facilissimo passare per gente che non si fa i fatti propri.

"E va bene farsi i fatti degli altri, se questo porta a un cambiamento. Se all’università mi accorgo del docente che fa apprezzamenti pesanti e tiene la porta chiusa agli esami, il minimo è chiedergli di tenerla aperta. O non ridere quando parte la battuta. Dobbiamo smetterla di considerare amabilmente trasgressivi certi comportamenti. Sono sedimenti di un passato da dimenticare, purtroppo normalizzati. L’uomo ha i soldi, la studentessa sarà giudicata dall’aspetto, le donne non sanno parcheggiare. I ragazzi che scrivono sui muri del Visconti i nomi delle ragazze che si sono portati a letto, ripropongono trofei ammuffiti anche se credono di fare la rivoluzione. Costringiamoli ad arrossire, come se indossassero un vestito fuori moda".

Per colpa di uomini come lei tanti uomini si lamentano di essere sotto attacco.

"Domina l’autocommiserazione, il cambiamento è visto come minaccia. Non dimentico il deputato che a Verona portava la maglietta con la scritta: ‘Se non puoi sedurla puoi sedarla’. La miseria maschile è sotto gli occhi di tutti, con le sue derive tragiche".

Lei ha fatto il profilo standard del compagno, amico, vicino di casa violento?

"Non dobbiamo farlo perché ci rassicurerebbe. Sono tanti, dappertutto: il presuntuoso controllante, il narcisista, l’ipergeloso. Tutti sfuggono allo schema. L’innamorato dell’amore romantico è il più subdolo: prende un lucchetto, ci scrive sopra due nomi, lo attacca a un ponte e butta la chiave".