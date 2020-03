Roma, 30 marzo 2020 - Anche se i numeri di morti e contagi sono ancora elevati, si comincia a ragionare sulle possibili riaperture di attività e scuole e sulla revoca delle restrizioni personali. Anche sulle riaperture, così come è stato per le restrizioni, si ragionerà "in termini di proporzionalità". A dirlo, in un'intervista a El Pais, è il premier Giuseppe Conte. E a chi gli chiede se la serrata delle attività produttive potrà durare molto Conte replica: "No, è una misura durissima dal punto di vista economico. È l'ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo. Per scuole e università, invece, si possono introdurre modifiche affinché gli studenti non perdano l'anno o l'esame", spiega al quotidiano spagnolo.

E va avanti il braccio di ferro con l'Unione europea. Il rischio che l'emergenza Coronavirus dia linfa all'anti-europeismo in Paesi come in Italia "è evidente. Gli istinti nazionalisti, in Italia ma anche in altri Paesi, saranno molto forti se l'Ue non sarà all'altezza", rincara la dose Conte. Il premier ribadisce che lavora per un'Europa più sociale e avverte: "Il numero di disoccupati che si avrà dopo questo tsunami sarà molto alto. Dobbiamo poter avvivare a capo di una ricostruzione prima che ciò avvenga".

Chi si oppone in Ue alle richieste italiana "ragiona con una mentalità vecchia, con un'ottica inadeguata a questa crisi, che è simmetrica ed eccezionale", continua il premier. E a chi gli chiede se l'Italia insisterà con gli eurobond Conte risponde: l'ho chiamato Piano di Ripresa europea e Re-investimento; non penso a un solo strumento ma è il momento di introdurre strumenti di debito comune europeo". "Il problema non è quando si uscirà dalla recessione ma uscirne il prima possibile. Il tempo è fattore chiave", aggiunge.

